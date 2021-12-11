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ظاهرة إغلاق الصيدليات في العراق

محمد منذر هاشم

ظاهرة إغلاق الصيدليات في العراق
ـ أصبح في هذا الوقت الراهن إنتشار شائعة غلق الصيدليات في أغلب محافظات العراق من قبل وزارة الصحة وذلك بسبب بيع الدواء بأقل من ثمنهُ المعتاد، كذلك عاقبت وزارة الصحة بعض الصيدليات التي لا يكون مالكها حاصل على شهادة الطب وكذلك أن لم يكن دكتوراً مختصاً في بيع الأدوية الى المواطنين، وقد انتشر هذا الموضوع في محافظة بابل وذي قار وغيرها مما ادى الى استياء الكثير من المواطنين الفقراء الذين لا يملكون المال الكافي لشراء العلاج الذي يحتاجهُ أطفالهم و كبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ان ارتفاع ثمن الدواء قد أثر بشكل كبير على حياتهم المادية وايضاً صحتهم الجسدية، حيث تم ارتفاع سعر اكثر من ٩٧١ مادة وضرورة التقيد بالتسعير الجديد كما قررهُ قانون مهنة الصيدلة، كما ان تؤكد نقابة الصيادلة للمواطنين بأنها قد قامت بأكثر من ٤٠٠٠ جولة تفتيشية في بغداد خلال ٤٥ يوماً الماضية لمتابعة عمل الصيدليات وفق القوانين والانظمة المقرّة لتأمين الدواء الآمن والفعّال ونسأل اللّٰه الصحة للجميع.

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