عناق….للشاعر الهنغاري إرفين أرانيوشي

ثمة عناق يخطفك بعيدا كموجة دافئة ،

ستعثر في العناق على رفيقة روحك الفريدة ،

هو الأخر سيكون سعيدا من جراء دفء احتضان

وهكذا ستبقون حتى نهاية المساء إن شئتم عناقا .

من السهل جدًا منحك عناقًا ،