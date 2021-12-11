عناق
للشاعر الهنغاري إرفين أرانيوشي
ترجمة مهدي قاسم
ثمة عناق يخطفك بعيدا كموجة دافئة ،
مع عناق حميمي كهذا ستشعر براحة وابتهاج
ستكون ممتلئا مثل بطارية شحن فارغة
ستغمر روحك مشاعر رقيقة وعذبة
ستعثر في العناق على رفيقة روحك الفريدة ،
هو الأخر سيكون سعيدا من جراء دفء احتضان
ستُزخر أرواحكم بأحلام لطيفة ،
وهكذا ستبقون حتى نهاية المساء إن شئتم عناقا .
أن تندمج روحان متحدة بروح واحدة
فهو أمر عظيم حقا !
فيه سلام وحلم وصفاء.
من السهل جدًا منحك عناقًا ،
ليصبح العالم صالحًا للعيش و محتملا .
وقد ينشأ منه متناميا أمل و رجاء.
وحتى القلب سيصبح لينا في صلابته
و يقوي اليقين بأن الحياة تستحق العيش
من أجل عناق واحد سيتشقق قلبنا أيضا .
لذلك لا تدع اليوم يمر بدون عناق
لأنه سيجعل الكبير و الصغير سعيدا
أحتضن إذن بكل شجاعة ودعه يؤثر عليك عميقا
لأن العالم سيكون جميلا أيضا
من بهجة احتضان ورقة عناق .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقطتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط