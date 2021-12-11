زاهر الشاهين

غِيلان

شيطان البيت الاسود

همس في اذن الشيطان

قال:محتار ولي ثأر في ارض بابل

اجابه ابليس

مالك وآلاف الفراسخ تباعدكم

ما الامر يا من تزرعون الموت والدمار؟

قال متذللا

هناك في تلك الارض

احفاد سومر وأشور وبابل

جدهم الخالد نبوخذ نصر

لي طلب ايها الشيطان

هل من حيلة وأنت سيد العارفين بالبلاد والعباد؟

بغرابة اجابه طريد الجنة

قل وأفصح يا اسود القلب

تحّسر ملعون بيت الشؤم

قال:قلبي ممتلئ غيضا

لي رغبة

ان ارى الاحفاد

تأكلهم الاحقاد والحروب

لك ما تبغي ايها المطيع

سأجمع كل غيلان الارض

وباسم الرب اناشدهم

قبلتكم بابل

اقيموا طقوسكم

هناك انهار ثلاثة

شيطان البيت الابيض ممحون

يتشفى ان ولد نهرا اخر

يجري من دم الاحفاد

10/12/2021

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