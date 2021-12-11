كلمة أقوى من ضربة

سجى محمد عبد الحسن

أحياناً يتفوه الأنسان بكلمة لا يعلم قدرها ومدى تأثيرها على الأنسان المقابل لهُ اي المتحدث معهُ . ربما تكون كلمة تنطق من دون قصد او دون معرفه بما يمر بيه الأنسان المقابل …

تكون بقوة ضربة له يشعر بيها ويحزن ولا يعرف كيف يرد سوى انه تذكر موقف مؤلم سسب له صدمة في حياته .. في الوقت نفسه لا يعلم الناطق اي شي عن كلماته ولا يحسب حسابها ولا يشعر بالناس او ربما لم يعرف ما مر به ذلك الأنسان …

ويحكى ان هنالك فتاة في مقتبل شبابها كان ينقصها عطف الأب وحنانهُ عليها وتمر بضروف عسيرة . كانت تحتاج الى رجل يساندها في شبابها وما تمر فيه من ايام عسيرة سواء في تعليمها او صداقتها مع الناس او ما ترغب فيه من اشياء .. الخ

كانت حزينه فعلاً حزينه .. ترى الأباء يتسابقون لأسعاد بناتهم رغم ان أباها على قيد الحياة . لكن مهمل لها دائماً وحتى اسلوبهُ كان في قمة الأنسان العصبي معها كانت تخاف منه وتخشاهُ وتبتعد عنه..

الى ان جاء يوم وتقدم لخطبتها رجلاً .. فسمعت عنه كلام طيب المعنى وهو رجل مطلق ولديه أبنتةِ التي تسكن مع والدتها .. رأتهُ الفتاة واعجبت به وقالت انهُ أنسان مر بضروف قاسية وهي طلاقهُ وفقدانهُ لبنتةِ التي تبلغ من العمر سنتان ونصف فقط ..

قبلت به وتزوجتهُ وعاشت معه ايام واشهر كانت ترى أنه حينما يذهب لرؤية طفلتهُ يقتني لها اشياءً وألعاب في قمة الجمال ويبقى معها ساعات ويلعب معها رأته يحبها جداً .. تقول كنت اتحسر على الشي الذي اراهُ أمامي كنت أقول ليتني أملك في طفولتي هذا الأب أنني لم ارئ سوى أب متعصب صوتهُ مرتفع كنت اراهُ وحشاً اخاف منه اصبح لدي عقدةً في نفسي في شبابي وايام زهرتي . لم اتذكر يوماً لعب معي او تقرب مني كوني ابنتهُ الجميلة …

في يوماً من الأيام حدث شجار معي ومع زوجي وقال أنني لاشي بالنسبة لهُ . قال أن أبنتي رقم واحد ابنتي مُدللها أنا … الخ

تحسرت فعلاً ….

هي غيره في داخلي أقول أم هي حسرة على طفولتي التي لم أرى فيها أب مثلهُ يعتز بأبنتهِ هكذا

رجعت خائبةً مع نفسي أقول مااجمل زوجي أنه رائع وأفضل من أبي فعلاً في معاملتهُ مع أبنته

ولكن جرحني بكلماتهِ من دون قصد وذكرني بقصتي الطفولية الحزينة مع أبي … وبالنهاية هو لا يعلم بما مررت به وأنا صغيره….

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط