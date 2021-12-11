ملك الكيبوب لسنة ٢٠٢١

“كيم تاهيونغ ” فنان موسيقى متعدد المواهب مثل الرسم ،والعزف، و الغناء وممثل سينمائي، ولد في كوريا الجنوبية في، 30 ديسمبر ١٩٩٥، برجه الجدي، طولة 179سم، ووزنة ٦٢كم ، عائلته مكونة من أب وأم واخت أصغر منه، من مواليد منطقته دايغو لكنه انتقل الى مدينه جيوتشان والتي امضى فيها بقيةحياته إلى أن انتقل الى سيول، درس في كلية الفنون ( سيبر العالمية) يستطيع التحدث اللغة اليابانية بطلاقة، رقم المفضل ١٠ ، قائمة العناصر المفضلة له جهاز كمبيوتر الخاص به، الدمى الكبيرة، من عشاق الملابس والماركات والاحذية، والأهم من هذا (الاكسسوارات) ألقابه ( v، taerae). ، يمتلك عين بها جفنه واحده وعين بها جفنتين (فريدة من نوعه)، يمتلك رخصة السياقة، ألوانه المفضلة : الأبيض، الأسود، الأخضر، وهو عضو في مجموعة موسيقة( Bts) منذ ٢٠١٣ ، كل الأعظاء اختاروه كأغرب شخص في الفرقة، عزف الساكسوفون لمده ٣ سنوات.

حصل٢٠٢١ على المركز الأول في جائزة (ملك الكيبوب) في حفل توزيع الجوائز العالمي ( Global Nubia Awards) وأيضا حصوله على لقب أجمل وجه عام ٢٠٢٠ المركز الأول في قائمة أجمل وجه بالعالم التي أقيمت وليحصل على لقبه الثاني بعد فوزه عام ٢٠١٧ بنفس اللقب.

من عشاق ماركة GuGci، لديه ماده جمع الروابط (ربطة الشعر، العنق)، Ericbenet الفنان المفضل لديه .

يعتبر الايدول الأكثر شهرة في تايوان و اليابان، من عشاق الملاهي، يحب الاستماع إلى الاغاني الغريبة المختلفة عن الآخرين، ذوقه في الموسيقى كلاسيكي، مثل في دراما كورية بعنوان (هوارونغ) التي تم بثها ٢٠١٧ _٢٠١٦.

لدية كلب اسمه (يونتان)، يعتبره صديقه المفضل كما ان في ٢٠١٩ أصبح يونتان الكلب الأكثر شهره في العالم.

لايحب شرب القهوة وفول الصويا، لديه عاده الضغط على أسنانه عندما يكون متوتر، يحب الكاكاو بشكل ادماني إلى جانب اي شيء ساخن .

خلال يومين دخل( v) قائمة الذكور الأكثر متابعة على الانستكرام ٢٣ متابعه هو الشخص الأسرع وصولا في تاريخ المنصة، الفنان الاسيوي صاحب الصورة الأكثر اعجاباً، والتعليق، المنشور الأسرع، وصولا بتاريخ المنصة.

هو الفنان المفرد الكوري الأكثر حصولا على متابعات على سبوتفياي وثالث فنان كوري بشكل عام خلال ٢٤ ساعة مع الأكثر ١٧ ألف متابع جديد.

منصات كورية رئيسية مقالات متعلقة بتاهيونغ لتصبح موضوع رائج

_صفحة Never الرئيسية ضمن Daily life of starsواخبار مميزة مثيرة الاهتمام.

_ صفحة الرئيسة لمنصة Daum تحت فئة Hot phote Gallety.

_صفحة الرئيسة لمنصة Nate وصفحة Nate 24H ldol.

دخلت الجملة المقتحمة V ls The ViBE الترند العالمي عبر التويتر.

من أشهر البومات :

Winter Bear, Sweet ningt, SNOW FLOWER, وشارك مع

RM في اغنية 4OCLOOK.

تجاوزت”T hher Ghild 30″ مليون مشاهده عبر اليوتوب, تجاوزت

اغنية Singularity حاجز ١٨٦مليون استماع عبر منصة سبوتفياي

تصل اغنية SNOW FLOWER إلى ١٠٠ الف عملية شازام .

صرحت وسائل الإعلام الكورية بأن اوست تاهيونغ ” OUR SUMMER HRISMAS TREE” هو الاوست الرسمي للدراما “OUR Beloved SUMMER..

أوضحت وكالة Big Hit عن فتح Bts حساباتهم الخاصة على انستكرام بعد ترسيمهم 8سنوات لتعبير بشكل أكبر عن شخصيتهم الفردية بطرق مختلفة مع الفانز ولقد حطموا رقم تاريخي على انستكرام بأقل من ٢٤ ساعة.

حفل بانقتان PTD أعلى عائد من الأرباح في الولايات المتحدة ويصبح الحفل الأكثر مبيعاً في آخر ١٨ عاما.

من أهم ما قالة رئيس كورية عن بانقتان من الواضح أن بانقتان هم اعظم الفنانين في عصرنا هذا، انا متيقن بانهم فرقة مميزة للغاية انهم يعكسون الحب الذي يتلقونه من معجبين هم في جميع أنحاء العالم من خلال هذا التأثير الايجابي اعتقد انه لا يوجد مرشح أفضل من Bts يمكنه تمثيل جيل المستقبل والتحدث عنه.

تاهيونغ ” وسيم الوشل ميديا هو من أكثر الايدول الوسيمين والموهوبين، انه يرقص ويغني بشغف ، انه مشهور بلطفه هو العضو الخامس من الفرقة، موقعة راقص رئيسي، ومؤلف وكاتب اغاني، يحب التصوير بدأ الاهتمام بالتصوير مؤخراً حيث قال انه اذا لم يكن ايدول فمن المحتمل ان يكون مصوراً، وكان يعيش في مزرعة مع جدته قال في مقابلة Thestar ان لم يكن في Bts فربما اكون مزارعا ً كنت سأزيل الأعشاب الضارة مع جدتي، انه لايحب ارتداء الأحذية، اختار كوك كأقرب شخص لقلبه ولكن حيث فكر الاعظاء من الممكن أن يحزنوا من قراره اختارهم جميعا ً ان قدرته الفنان تاهيونغ على التعامل الارمي بشكل رائع والتواصل معهم على عده برامج.

الكاتبة / ملاك سعد عريبي 🌸🌸

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