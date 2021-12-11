نادي أربيل يخاطب الاتحادين الدولي والآسيوي: هكذا تقام المباريات في العراق



عبر نادي أربيل عن امتعاضه من نشر قوات مسلحة في الملعب الذي احتضن مباراة فريقه بكرة القدم أمام نادي نفط الوسط بمحافظة النجف في وقت سابق يوم السبت.

ونشر النادي على حسابه في فيسبوك، قائلا “الى رئيس الاتحاد الدولي السيد إنفانتينو ورئيس اتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: هكذا تجري مباراة كرة القدم في العراق”.

وأرفق النادي مع منشوره عدة صور تظهر انتشار العشرات من أفراد الأمن على مدرجات الملعب، وهو ما يعتبر محظورا وفق قوانين الفيفا.

https://www.facebook.com/club.arbil.spor/posts/4681163235308829

وكان نادي أربيل قد خسر اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقد تؤثر مثل هذه المشاهد على قرار الاتحاد الدولي الذي ينظر في إمكانية رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، جراء عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وفي وقت سابق السبت، قال نائب رئيس نادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، ان “انتشار رجال الامن في ملعب النجف الدولي يأتي ضمن الخطة الامنية التي وضعتها محافظة النجف بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين مباراة النادي مع فريق اربيل.

وبين انه تم نشر الحمايات الامنية على مدرجات الملعب وخارجه، مشيرا الى ان فريق اربيل “حضر الى النجف جواً وحط بمطار النجف معززين مكرمين، ولغاية الان الوضع هادئ ولا توجد اية مشاكل”.

ولفت بعيوي الى ان “الملعب اليوم مفتوح للجماهير وقد تواجد بالمدرجات عدد من جمهور النادي ولم يحضر جمهور اربيل، كما لم نرَ أي حضور لجمهور الشرطة”، مضيفا أن “ادارة نادي نفط الوسط استقبلت وفد نادي اربيل ورحبت بهم في النجف”.

واكدت مصادر امنية، ان ثلاثة أفواج طوارئ وفوج قوات مكافحة الشغب وقوات التدخل السريع تواجدت بملعب النجف الدولي لتأمين المباراة.

وكان رئيس رابطة مشجعي فريق الشرطة، قد توعد جمهور ولاعبي فريق اربيل بالانتقام منهم في حال دخلوا بغداد او اي محافظة اخرى، في اعقاب احداث مباراة اربيل والشرطة ضمن منافسات كأس العراق التي شهدت أعمال شغب بين جمهور الفريقين.

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