نعم عمي عبد الغني وحبيبي

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة

نِعْمَ عَمِّي عَبْدُ الْغَنِي وَحَبِيبِي = وَشَقِيقُ الْأَبِ الرَّحِيمِ النَّجِيبِ

كُنْتُمَا فِي الْحَيَاةِ قَصْرَ أَمَانٍ = لِفُؤَادِي فِي زَحْمَةِ الْمَكْتُوبِ

سِرْتُمَا تَرْسِمَانِ شَطَّ نَجَاحِي = فَوْقَ بَحْرٍ مِنْ شَأْنِهِ تَعْذِيبِي

عَاكَسَ الْمَوْجُ وِجْهَتِي وَاصْطَفَانِي = لِأُدَاوِي الْجُرُوحَ لِلْمَنْسُوبِ

سِرْتُ وَحْدِي وَقَدْ شَقِيتُ كَثِيرًا = بِفُؤَادِي فِي شِقْوَتِي وَنَحِيبِي

فُقِدَ الْجَدُّ مِنْ زَمَانٍ قَدِيمٍ = بِمُعَانَاةٍ نَابِغٍ وَأَدِيبِ

بَيْنَمَا عَائِلَاتُنَا فِي جَحِيمٍ = بَعْدَ فَقْدِ الْعَمِيدِ يَا لَلْكُرُوبِ

أَيْنَ سِيدِي مُحَمَّدٌ أَيْنَ سِيدِي ؟!!! = قَدْ طَوَاهُ الْمَكْتُوبُ أَيْنَ حَبِيبِي ؟!!!

لَمْ يَعْدْ بَيْنَنَا وَقَدْ كَانَ قُطْبًا = عَرَبِيًّا مَضَى بِوَقْتِ الْغُرُوبِ

كُنْتُ فِي زَحْمَةِ الْمَدَارِسِ أَشْدُو = بِقَصِيدِي فِي نَشْوَةِ الْعَنْدَلِيبِ

وَإِذَا بِي أَلْقَى سُؤَالَ زَمِيلٍ = مَنْ فَقَدْتُمْ ؟!!! فِي الْبَيْتِ بَعْضُ النَّدِيبِ

قُلْتُ : جَدِّي أَفَاقَ بَعْدَ غِيَابٍ = بَيْدَ أَنِّي فَكَّرْتُ كَالْمَكْرُوبِ

هُوَ كَالْبَدْرِ فِي عُلَاهُ اكْتِمَالاً = بَعْدَ تَمْرِيضِهِ بِيَوْمٍ عَصِيبِ

عُدْتُ لِلْبَيْتِ قَدْ وَجَدْتُ صُرَاخًا = وَعَوِيلاً بَعْدَ اخْتِفَاءِ الطَّبِيبِ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة

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