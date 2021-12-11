الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
نِعْمَ عَمِّي عَبْدُ الْغَنِي وَحَبِيبِي = وَشَقِيقُ الْأَبِ الرَّحِيمِ النَّجِيبِ
كُنْتُمَا فِي الْحَيَاةِ قَصْرَ أَمَانٍ = لِفُؤَادِي فِي زَحْمَةِ الْمَكْتُوبِ
سِرْتُمَا تَرْسِمَانِ شَطَّ نَجَاحِي = فَوْقَ بَحْرٍ مِنْ شَأْنِهِ تَعْذِيبِي
عَاكَسَ الْمَوْجُ وِجْهَتِي وَاصْطَفَانِي = لِأُدَاوِي الْجُرُوحَ لِلْمَنْسُوبِ
سِرْتُ وَحْدِي وَقَدْ شَقِيتُ كَثِيرًا = بِفُؤَادِي فِي شِقْوَتِي وَنَحِيبِي
فُقِدَ الْجَدُّ مِنْ زَمَانٍ قَدِيمٍ = بِمُعَانَاةٍ نَابِغٍ وَأَدِيبِ
بَيْنَمَا عَائِلَاتُنَا فِي جَحِيمٍ = بَعْدَ فَقْدِ الْعَمِيدِ يَا لَلْكُرُوبِ
أَيْنَ سِيدِي مُحَمَّدٌ أَيْنَ سِيدِي ؟!!! = قَدْ طَوَاهُ الْمَكْتُوبُ أَيْنَ حَبِيبِي ؟!!!
لَمْ يَعْدْ بَيْنَنَا وَقَدْ كَانَ قُطْبًا = عَرَبِيًّا مَضَى بِوَقْتِ الْغُرُوبِ
كُنْتُ فِي زَحْمَةِ الْمَدَارِسِ أَشْدُو = بِقَصِيدِي فِي نَشْوَةِ الْعَنْدَلِيبِ
وَإِذَا بِي أَلْقَى سُؤَالَ زَمِيلٍ = مَنْ فَقَدْتُمْ ؟!!! فِي الْبَيْتِ بَعْضُ النَّدِيبِ
قُلْتُ : جَدِّي أَفَاقَ بَعْدَ غِيَابٍ = بَيْدَ أَنِّي فَكَّرْتُ كَالْمَكْرُوبِ
هُوَ كَالْبَدْرِ فِي عُلَاهُ اكْتِمَالاً = بَعْدَ تَمْرِيضِهِ بِيَوْمٍ عَصِيبِ
عُدْتُ لِلْبَيْتِ قَدْ وَجَدْتُ صُرَاخًا = وَعَوِيلاً بَعْدَ اخْتِفَاءِ الطَّبِيبِ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
[email protected] [email protected]
نعم عمي عبد الغني وحبيبي
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة