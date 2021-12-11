وعود أمنية تنهي اعتصام قرية بديالى تعرضت لهجمات دموية

اعلنت الادارة المحلية لناحية العبارة في ديالى، يوم السبت، عن انتهاء وفض اعتصام في إحدى القرى التي تعرضت لهجمات دموية، بعد وعود من قيادة شرطة المحافظة ببسط الأمن.

وقال مدير الناحية شاكر مازن، إن أهالي قرية “الرعاية” أنهوا اعتصامهم بعد زيارة قائد شرطة ديالى الذي تعهد بتلبية مطالبهم في تعزيز القوات الأمنية وتكثيف نقاط التفتيش والدوريات في محيط القرية التي تعرض خلال الأسابيع الماضية لهجومين خلفا عددا من الضحايا والمصابين بينهم ضباط ومنتسبون بالأجهزة الأمنية.

وأكد مازن أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها بشكل جيد إلا أن ما يحصل عبارة عن هجمات ليلية لصوصية بأسلحة القنص وعبوات ناسفة، مستدركا “الجميع يعمل على استتباب الأمن والاستقرار وإجهاض اي مخططات إرهابية تستهدف الأمن المجتمعي”.

إلى ذلك اشرف قائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري، على تحديد مواقع النقاط الأمنية الإضافية، التي تم الاتفاق عليها مع المعتصمين، بحسب بيان.

وأكد الجبوري “إننا مستمرون بالجولات التفقدية لعموم مناطق ديالى من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لجميع المواطنين”.

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