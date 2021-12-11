5 أفواج من الشرطة لتأمين مباراة نفط الوسط وأربيل ولا حضور لجمهور الأخير

شهد ملعب النجف الدولي، يوم السبت، انتشاراً أمنياً مكثفاً قبيل انطلاق مباراة فريقيّ نفط الوسط وضيفه أربيل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال نائب رئيس نادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، ان انتشار رجال الامن في ملعب النجف الدولي يأتي ضمن الخطة الامنية التي وضعتها محافظة النجف بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتأمين مباراة النادي مع فريق اربيل.

وبين انه تم نشر الحمايات الامنية على مدرجات الملعب وخارجه، مشيرا الى ان فريق اربيل “حضر الى النجف جواً وحط بمطار النجف معززين مكرمين، ولغاية الان الوضع هادئ ولا توجد اية مشاكل”.

ولفت بعيوي الى ان “الملعب اليوم مفتوح للجماهير وقد تواجد بالمدرجات عدد من جمهور النادي ولم يحضر جمهور اربيل، كما لم نرَ أي حضور لجمهور الشرطة”، مضيفا أن “ادارة نادي نفط الوسط استقبلت وفد نادي اربيل ورحبت بهم في النجف”.

واكدت مصادر امنية، ان ثلاثة أفواج طوارئ وفوج قوات مكافحة الشغب وقوات التدخل السريع تواجدت بملعب النجف الدولي لتأمين المباراة.

وكان رئيس رابطة مشجعي فريق الشرطة، قد توعد جمهور ولاعبي فريق اربيل بالانتقام منهم في حال دخلوا بغداد او اي محافظة اخرى، في اعقاب احداث مباراة اربيل والشرطة ضمن منافسات كأس العراق التي شهدت أعمال شغب بين جمهور الفريقين.

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