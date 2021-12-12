{أوميكرون} يقترب من العراق

بغداد: شذى الجنابي

دعت وزارة الصحة الحكومة الى تشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية وفحص الوافدين من الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد، الى جانب أهمية التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، وحذرت في الوقت ذاته من خطورة الموجة الوبائية الجديدة.

وأعلن عدد من الدول العربية تسجيل إصابات بالمتحور الجديد، منها دول مجاورة للعراق كالسعودية والاردن والكويت. وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي : إنه “لا توجد أي ضمانات لعدم انتقال الفيروس المتحور (اوميكرون) الى العراق، لذا يجب تشديد الرقابة على الحدود وفحص الوافدين من الدول التي شهدت إصابات بهذا المتحور” . وأشار الى “تسجيل عدد من الدول العربية المجاورة للعراق إصابات بالمتحور الجديد، مثل الاردن والكويت”، مبينا أن “غياب الوقاية ينذر بخطورة الموجة الوبائية الجديدة”.

وأوضح العبيدي أن “المضاعفات التي يسببها (اوميكرون) لا تزال غير معروفة، لكن هناك مؤشرات لتقييمه تتمثل بأن سرعة انتشاره ضعف سرعة انتشار متحور (الدلتا) بسبب احتوائه على 3 جينات من سلالات أخرى سابقة” .

وأضاف أن “اعراض اوميكرون تبدأ بالصداع وألم بالحنجرة وضيق بالتنفس ومشكلات بالجهاز الهضمي، ولا يمكن للشخص الاعتيادي اكتشافه إلا من خلال الفحوصات المختبرية” .

ودعا العبيدي الى “سرعة مراجعة المريض للمؤسسات الصحية عند شعوره بأعراض الحمى أو الرشح وآلام المفاصل، أو إجراء التحاليل أو زيارة الطبيب المختص، منعا لاستفحال حالاتهم المرضية، الى جانب تلقي اللقاحات للفئات المستهدفة لتكوين اجسام مضادة ضد جميع التحورات، وكذلك ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي” .

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