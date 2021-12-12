إغلاق صيدلية يثير جدلاً بين الجهات الرسمية والناشطين في الناصرية

ذي قار/ حسين العامل

أثارت قضية غلق صيدلية في محافظة ذي قار جدلاً بشأن مبرّرات هذا الاجراء، وفي وقت يقول صاحبها إن الأسباب تتعلق برخص ثمن الأدوية التي يبيعها إلى المواطنين، تتحدث الجهات الرسمية عن ضبط مؤثرات عقلية ومخالفات بشأن قوائم المبيعات.

وعلق صاحب صيدلية الفيحاء تحسين جاسب نعيمة لافتة على واجهة صيدليته عقب اغلاقها من قبل فريق من نقابة الصيادلة كتب فيها (الى اهالي الناصرية الكرام لقد تم غلق الصيدلية بسبب رخص الاسعار التي تخدم شريحة كبيرة من الناس بدعوى تضرر الصيدليات من اسعار الفيحاء).

من جانبها، ذكرت نقابة الصيادلة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “فرق النقابة وجدت لدى الصيدلية مواد مؤثرات عقلية (مخدرات) بكمية (27) امبولة من مادة الترامال تركية الصنع”.

وأضاف البيان، أن “صاحب الصيدلية لم يقم بتقديم قوائم الادوية”، لافتاً إلى ان “قرار الغلق جاء خوفاً على صحة المواطن”.

من جانبه، ذكر صاحب صيدلية الفيحاء تحسين جاسب نعيمة في حديث إلى (المدى)، إن “المادة التي اشار إليها بيان النقابة لها عدة استخدامات ولا تقتصر على المؤثرات العقلية”.

وتابع جاسب، أن “تلك المادة لا تعطى إلى بموجب وصفة طبية موثقة من الطبيب المختص ولدينا سجلات خاصة في هذا المجال”.

وتحدث عن امتلاكه “المسوغات القانونية التي سيدافع فيها عن نفسه امام نقابة الصيادلة”.

ومن جانب آخر نظم العشرات من الناشطين في مجال التظاهرات وقفة تضامنية مع صيدلية الفيحاء مطالبين بإعادة فتح الصيدلية واعادة النظر في اسعار الادوية التي لا تتناسب مع دخل الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وذكر احد المنظمين للوقفة الناشط هشام السومري إلى (المدى)، أن “بيان نقابة الصيادلية لو كان صحيحاً بوجود مواد مخدرة لكانت القوات الأمنية قد اعتقلت صاحب الصيدلية”.

طالب السومري، “النقابة بالكشف عن الاسباب الحقيقية لإغلاق الصيدلية المذكورة ومتابعة بقية الصيدليات التي تبيع الادوية بأسعار غالية”.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت في الأعوام الأخيرة قيام بعض الصيدليات الأهلية بترويج للأدوية والعقاقير الطبية المقلدة وغير المرخصة بصورة رسمية وهو الأمر الذي أخذ ينعكس سلبا على صحة المرضى الذين يتعاطون تلك العقاقير والادوية.

وازاء ذلك اجرى محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، اتصالاً هاتفياً مع نقيب صيادلة العراق، الدكتور مصطفى الهيتي للاستيضاح حول اسباب غلق النقابة لإحدى الصيدليات الأهلية في المحافظة، وعما اذا كان السبب كما اشيع هو رخص أسعار الأدوية والعقاقير المباعة فيها.

وذكر الخفاجي في بيان تابعته (المدى)، أن “الهيتي أكد ان الغلق جاء بعد ملاحظات فنية على الصيدلية، ولا علاقة للأسعار بالسبب”.

وكشفت نقابة الصيادلة في ذي قار يوم (9 ايلول 2017 )، عن تداول 80 بالمئة من الأدوية غير المفحوصة في صيدليات المحافظة، وفيما عزت ذلك الى عجز مركز الفحص في دائرة الرقابة الدوائية عن تغطية كامل حاجة الصيدليات من الأدوية المفحوصة، دعت الى استحداث وفتح مراكز لفحص الادوية في المحافظات لتسهيل عملية الفحص والحد من مظاهر الغش الدوائي.

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