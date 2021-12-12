إيران تسجل 1681 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 6.152.524، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.661 حالة.
ولفتت إلى تعافي 5.963.373 شخصا من الفيروس، فيما بلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة حاليا 3126 شخصا.
وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 6.152.524، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.661 حالة.
ولفتت إلى تعافي 5.963.373 شخصا من الفيروس، فيما بلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة حاليا 3126 شخصا.
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