إيران تسجل 1681 إصابة و58 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1681 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1681 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 6.152.524، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.661 حالة.

ولفتت إلى تعافي 5.963.373 شخصا من الفيروس، فيما بلغ عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة حاليا 3126 شخصا.