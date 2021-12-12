اعتقال سائق حاول إدخال ثلاثة إيرانيين خلسة إلى كركوك

افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، أمس السبت، باعتقال سائق شاحنة يحمل ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية كانوا في طريقهم من السليمانية الى كركوك. وقال المصدر في تصريح إلى (المدى)، إن “قوة تابعة لشؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت اليوم وفي نقطة تفتيش (سيطرة السليمانية المشتركة)، من اعتقال صاحب عجلة نوع سكانيا حمل وكان يخبئ ثلاثة اشخاص من الجنسية الايرانية”.

ولفت المصدر إلى أن “السائق كان ينقلهم لغرض ادخالهم الى محافظة كركوك بصورة غير شرعية وهم (عكش ابو بكر كله زرد، وسوران محمد حجي رمضان، ومحمد يوسف تبه رشي”. وأضاف المصدر أن “القوة قامت بنقل صاحب السيارة الحمل والإيرانيين الثلاثة الى مقر احتجاز للتحقيق معهم”. إلى ذلك اعلنت الشرطة الاتحادية، تنفيذ عمليات تفتيش في كركوك اسفرت عن العثور على قنابر هاون. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته (المدى)، إن “عملية استباقية لتفتيش عدد من القرى التابعة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك أسفرت عن العثور على 3 قنابر هاون مختلفة الأنواع، تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفرزة متفجرات اللواء”.

وتشهد كركوك بين حين وآخر هجمات ارهابية تستهدف مدنيين وعناصر في القوات الأمنية، فيما تجري القطعات العسكرية بنحو دوري عمليات استباقية تسفر عن نتائج يتم الاعلان عنها بشكل دوري للرأي العام.

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