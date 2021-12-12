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الاطار التنسيقي يسعى إلى التفاهم بشأن نتائج الانتخابات

الاطار التنسيقي يسعى إلى التفاهم بشأن نتائج الانتخابات

وقال مسراموي في بيان: “في عملية البحث عن حل للحصار السياسي الذي ظهر بعد إعلان نتائج الانتخابات ، تم التوصل إلى تفاهم واتفاق على المستوى الفردي والجماعي ، وتم إحراز تقدم مرحلي”.

وأضاف: “الإطار التنسيقي وصل إلى تفاهم مع مجموعة عظيم. لقد شكلنا لجنة تفاوضية للتفاهم وبدء الحوار بعد فترة مراقبة على الانتخابات والعملية الانتخابية”.

وقال المسلماوي ، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات وتفاهمات مع كل شركاء الأكراد وجماعة العظيم والمستقلين (مثل الائتلاف العراقي المستقل الذي زار مؤخرا مجموعة سيادة القانون)”.

أكد عضو تحالف دولة القانون ، فراس المسلماوي ، اليوم السبت ، أنه توصل إلى تفاهم واتفاق على مستوى الأفراد والجماعات السياسية للتخلص من الحصار السياسي ، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الأطراف الثلاثة.

وقال مسراموي في بيان: “في عملية البحث عن حل للحصار السياسي الذي ظهر بعد إعلان نتائج الانتخابات ، تم التوصل إلى تفاهم واتفاق على المستوى الفردي والجماعي ، وتم إحراز تقدم مرحلي”.

وأضاف: “الإطار التنسيقي وصل إلى تفاهم مع مجموعة عظيم. لقد شكلنا لجنة تفاوضية للتفاهم وبدء الحوار بعد فترة مراقبة على الانتخابات والعملية الانتخابية”.

وقال المسلماوي ، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات وتفاهمات مع كل شركاء الأكراد وجماعة العظيم والمستقلين (مثل الائتلاف العراقي المستقل الذي زار مؤخرا مجموعة سيادة القانون)”.

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