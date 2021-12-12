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الحضري يعتذر لمدرب الأردن عدنان حمد (فيديو)

الحضري يعتذر لمدرب الأردن عدنان حمد (فيديو)

اعتذر المصري عصام الحضري لبعثة المنتخب الأردني، بسبب واقعة خلال المباراة بين منتخبي البلدين، مساء يوم السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، مقطع فيديو يظهر فيه الحضري وهو يعانق العراقي عدنان حمد، المدير الفني للمنتخب الأردني، وعلق على الفيديو: ” الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة”.

وقام حكم المباراة الهندوراسي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه عصام الحضري بعد تلك الواقعة.

و توجه الحضري إلى دكة بدلاء المنتخب الأردني واحتفل بالهدف الثالث الذي سجله مواطنه مروان داوود في مرمى الأردن (3-1)، وهو ما أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر والأردن.

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المصدر: وكالات

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