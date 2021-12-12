الحويجة تقاضي هولندا وتطالبها بتعويضات عن هجوم عنيف لطائراتها

ترجمة/ حامد احمد

كشف تقرير صحفي، عن وجود مليارات الدولارات خصصت لإعمار الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك، لم تر النور لغاية الوقت الحالي، فيما تطالب الادارة المحلية هولندا بتعويضات جراء هجوم شنته في عام 2015 تسبب باضرار شديدة.

وذكر تقرير لموقع المونيتر ترجمته (المدى)، أن “آثار الفاجعة التي تعرضت لها الحويجة ما تزال قائمة، وأهالي المدينة يعانون من اهمال حكومي وغياب الخدمات، لا سيما المتعلقة بالماء والكهرباء”.

وأضاف التقرير، أن “ذلك يأتي بعد ست سنوات على تحريرها وتعرضها لحادث تفجير ضخم لمصنع متفجرات تابع لداعش جراء غارة لطائرات التحالف تسبب بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى”.

وأشار، إلى أن “غارة جوية لقوات التحالف كانت قد استهدفت في حزيران 2015 مصنعا للمتفجرات تابعا لداعش، نفذته طائرات هولندية في مدينة الحويجة”.

ولفت التقرير، إلى “وجود صهريجين على الأقل حينها محملين بالمتفجرات خارج المصنع، مع أطنان من المواد الكيماوية كانت مخزونة بالقرب منه تستخدم لصنع القنابل”.

وزاد أن “70 قتيلاً سقطوا جراء الانفجارات على الأقل مع مئات الجرحى الاخرين”، منوهاً إلى أن “جزء من المنطقة الصناعية حيث كان فيها المصنع ما يزال عبارة عن أنقاض”.

وينقل التقرير عن مدير بلدية الحويجة سبهان خلف الجبوري القول إن “الادارة المحلية علمت بعد الغارة من خلال تسريبات إعلامية بان طائرات هولندية كانت مسؤولة عن تنفيذ الغارة، لماذا الحكومة الهولندية تقول انه ليس لها علم؟ هناك من يريد التهرب من المسؤولية؟”.

وأوضح، ان “الجبوري يتوجه الآن شخصيا في زيارة له لمدينة، هيغ، الهولندية لعرض هذه الشكاوى هناك”.

وشدد التقرير، على أن “الحكومة الهولندية كانت قد خصصت بعد سنوات من الحادث أربعة ملايين يورو للحويجة”. ويرى التقرير، أن “المسؤولين ادركوا في وقتها بان الاضرار قد تكون جسيمة جدا”، متابعاً أن “الجبوري دعا هولندا الى اصدار اعتذار رسمي مع توفير مساعدة عاجلة للحويجة، وأهالي منطقته يتوقعون بأنه سيعود مع تعويضات مالية لهم”.

وينقل التقرير ايضاً عن هاندي العبيدي، جندي يعمل في قاعدة عسكرية خارج البلدة، القول إن “مركزاً للتسوق كان لدي تم تدميره بالكامل والحكومة لم تعوضني، وكذلك هناك زميل لي لديه محل صغير في المنطقة الصناعية لبيع الزيوت قد لحقه الدمار أيضاً، وقد استطاع إعادة ترميمه بمساعدة من اخرين”.

ويتحدث اهالي الحويجة، بحسب التقرير، عن “قيام فرنسا باعادة اعمار المعهد التقني الذي دمرته طائراتها خلال الحرب ضد داعش”.

ويسترسل، ان “الرمادي التي عانت دمارا كبيرا تجري الان إعادة اعمارها بمساعدة من بلدان التحالف”، فيما يقول الشيخ وصفي العاصي من أهالي الحويجة بغضب وفقاً للتقرير، “لم نر أي تعويض من دولة هولندا، لم يتلق أي احد من الضحايا أي تعويض، هل انها لا تكترث بمصيرهم؟”.

وأضاف التقرير، أن “الحويجة كانت تعتبر معقلاً لمسلحي داعش حيث ما تزال هناك خلايا نائمة لبقايا التنظيم نشطين في المنطقة، حسب قول الشيخ عاصي، وهو من بين قوى أخرى في المدينة يعملون على مواجهة هذه الخلايا”. وذكر، أن “قادة وشيوخ الحويجة يحاولون ان يبينوا للمسؤولين في بغداد بانهم فقدوا ما يقارب من 5,000 شخص من أبنائهم في الحرب ضد التنظيم. وان المدنيين بشكل عام لم يكن لهم خيار سوى البقاء، وبعد كارثة عام 2015 بقيت هناك مشاكل تعاني منها البلدة متعلقة بتجهيزات الماء والكهرباء”.

وافاد التقرير، بأن “الكثير من العراقيين يعتبرون الحويجة منطقة خطرة تتكرر فيها حوادث مهاجمة نقاط تفتيش وقواعد عسكرية”.

في مقابل ذلك، يؤكد أن “الكثير من أهالي الحويجة يشعرون بان هناك انعدام ثقة واهمال بحقهم من قبل جهات حكومية والعالم الخارجي أيضاً وأنهم لن يحصلوا على أية تعويضات من مبالغ مالية”. ويتطرق التقرير، إلى “أمراة من اهالي المنطقة وهي صبرية صالح، التي فقدت زوجها في الحرب ضد تنظيم داعش وكذلك أبنها جراء تفجير وقع في المدينة، كما أن بيتها تمت تسويته بالأرض خلال الحرب وهي الان تستأجر بيتا آخر وتقوم بإعادة بناء بيتها بشكل تدريجي من خلال أموال تقترضها عائلتها”. وتقول صالح، بحسب التقرير، إن “المنظمات غير الحكومية لا تأتي الى الناس المحتاجين فعلا، سمعنا ان هناك قوائم بأسماء وزعت لهم افرشة وبطانيات، ولكننا لم نحصل على شيء”.

ومن جانب آخر، ينقل التقرير عن رابطة الغد لرعاية النساء والأطفال، وهي منظمة محلية غير حكومية في الحويجة، القول إن “مشاكل امراض نفسية في حالة تزايد بسبب تبعات عنف الاحتلال على يد داعش وكذلك حادث التفجير وما خلفه من آثار، مع وجود اليأس الذي أدى مؤخرا الى ازدياد بمحاولات الانتحار، كما دعت بلدان التحالف الدولي لمواصلة دعمها للعراق”.

ونبه التقرير، إلى أن “لوحات الإعلانات التي غالبا ما كانت تستخدم من قبل منظمات غير حكومية لتبين رعايتها لمشاريع محلية هي الان غائبة في الحويجة”. وأشار، إلى “مشكلة أخرى هي في الاعتقاد الخاطئ بان الضحايا سيتلقون تعويضات نقدية، ولكن في الحقيقة ان منظمات غير حكومية غالبا ما تقوم بتقديم مساعدات غير غذائية ودعم للذين يريدون إعادة اعمار بيوتهم”.

وأفاد التقرير، بأن “وزارة الدفاع الهولندية قد ذكرت ان الملايين التي خصصتها للحويجة هي ليست لدفع تعويضات لأفراد”.

ومضى التقرير، إلى أن “منظمة الهجرة الدولية ومنظمة غوث اللاجئين التي من المفترض ان تتولى مشروع التعويض لم تبدأ لحد الان بتنظيف المدينة ولم تُعد بنى تحتية ولا كهرباء للخدمة من جديد”.

عن: المونيتر

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