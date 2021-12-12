تزايد ساعات «القطع الكهربائي المبرمج} بسبب الصيانة وانحسار الغاز الإيراني

بغداد: طارق الاعرجي

عزت وزارة الكهرباء ازدياد ساعات القطع المبرمج في مدينة بغداد والمحافظات خلال الأيام القليلة الماضية الى انحسار كميات الغاز المجهز من الجانب الإيراني، وإنجاز أعمال الصيانة الدورية لعدد كبير من المحطات والوحدات التوليدية، بينما أنجزت الملاكات في “شركة توزيع بغداد” أعمال رفع التجاوزات على الشبكات والصيانة وإنارة عدد من الشوارع في جانبي الكرخ والرصافة، ضمن حملة كبرى دخلت أسبوعها الثاني.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي : إن “الايام القليلة الماضية شهدت انحساراً كبيراً في كميات الغاز المجهزة من الجانب الايراني الى العراق،التي وصلت الى ما يقارب الـ 8 ملايين متر مكعب قياسي في اليوم، من أصل الكمية المتفق عليها البالغة 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا خلال فصل الشتاء،ما أدى الى حرمان المنظومة من كميات طاقة متاحة تصل الى 3500 ميغاواط”.

وأضاف أن “الأمر الآخر الذي أدى الى ازدياد ساعات القطع المبرمج في بعض المناطق من العاصمة وعدد من المحافظات، إجراء أعمال الصيانة الدورية لعدد كبير من الوحدات التوليدية والمحطات وشبكات التوزيع، استعدادا لأوقات الذروة والحاجة الفعلية للطاقة”، مؤكداً أن “الوزارة بالرغم من هذه التحديات وغيرها كمحدودية التخصيصات المالية، تعمل على أن يكون الصيف المقبل هو الأفضل لقطاع الكهرباء على مستوى الانتاج والتوزيع”.

وعلى صعيد متصل، أكد العبادي أن “الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء الرصافة التابع لـ (الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد) نفذت حملاتها برفع التجاوزات وتعظيم أجور الجباية في جانب الرصافة”.

وبين أن “الحملات شملت رفع التجاوزات ضمن محلة (121) في منطقة فضوة عرب، وإزالة التجاوزات ضمن المحلات (143، 123،720)، الى جانب جباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية وقطع التيار الكهربائي عن الممتنعين من دفع الاجور، وكذلك أخذ تعهدات خطية بعدم تكرار التجاوز مستقبلاً، مع حث المواطنين على مراجعة دوائر الكهرباء لانجاز معاملة إيصال التيار الكهربائي للأبنية المشيدة حديثا بشكل قانوني وأصولي وتوجيههم بضرورة تسديد ما بذمتهم من ديون سابقة”.

وأوضح أن “ملاكات الشركة العامة في جانب الكرخ، أنجزت أعمال نصب محولة في محطة الاعلام، وأعمال الانارة وصيانة الشبكة الكهربائية”، وتابع أن “الملاكات في شعبة الانارة أنجزت أعمال تأهيل شبكة إنارة شارع مطار بغداد الدولي، الصالة الرئيسية، من خلال إدامة تراكيب الإنارة ومعالجة مصادر التغذية وصيانة السويجات، فضلاً عن صيانة العوارض الفنية الحاصلة في الشبكة الكهربائية للمحلات (406، 412، 617، محلة مطار فوج التطوع، 615، 412، 623، 410، 619، 619)”.

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