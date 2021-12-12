جلبها أفارقة.. إقليم كوردستان يضبط كمية كبيرة من المخدرات

اعلنت قوات مجلس امن اقليم كوردستان، يوم السبت، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة جلبها مواطنون افارقة من غانا الى الاقليم، مع اعتقال الاشخاص المتورطين في هذه القضية.

وجاء في بيان للمجلس انه “بعد الحصول على معلومات من مصدر موثوق استطاعت قوات مجلس امن اقليم كوردستان ضبط (70) كيلوغراما من المواد المخدرة من انواع هيرويين والترياك تم جلبها الى الاقليم من قبل عصابة افريقية على شكل بعض المواد الغذائية كالطحين والراشي والريحان وغيرها”.

وأضاف أن “الجهود والمساعي والسهر والخطة المحكمة من قبل قوات المجلس اثمرت عن ضبط تلك الكمية من المواد المخدرة”.

واوضح البيان ان “العصابة المذكورة تتكون من اربعة مواطنين افريقيين من دولة غانا جلبت تلك المواد الى اقليم كوردستان، مستدركان ان قوات مجلس امن اقليم كوردستان استطاعت اعتقال اعضاء العصابة وفقا للمادة الرابعة من قانون عقوبات المواد المخدرة وتم تسليمهم للمحكمة”.

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