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شاهد.. أهداف مصر والأردن في كأس العرب 2021

شاهد.. أهداف مصر والأردن في كأس العرب 2021

قلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز على نظيره الأردني (3-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وأحرز المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف التقدم لمنتخب “النشامى” مبكرا عند الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

ورد المهاجم المصري مروان حمدي بهدف التعادل بتسديدة رأسية رائعة في المقص الأيسر.

ووضع المهاجم الآخر أحمد رفعت منتخب “الفراعنة” في المقدمة في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الأول.

ومن ثم اختتم المدافع المصري مروان داوود ثلاثية بلادع في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء الذي أقيم على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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مواجهة “إفريقية – آسيوية” مثيرة في كأس العرب 2021

وسيكون منتخب مصر على موعد في المربع الذهبي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي في “الديربي الإفريقي” على استاد 974 في العاصمة الدوحة.

المصدر: RT

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