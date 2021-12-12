لقاء الحلبوسي والخنجر: تشكيل لجان مشتركة وتأجيل تقاسم المناصب

بغداد/ فراس عدنان

ركّز اجتماع لقطبي المكون السنّي في العملية السياسية، “تقدم” و”عزم”، على بحث قضايا تخص المناطق المحررة، وانتهى إلى تشكيل لجان مشتركة تعقد لقاءات بعد اختيار اعضائها، لكنه لم يتطرق إلى توزيع المناصب والاهم من ذلك فأنه لم يشهد الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.

وجرى حديث خلال الايام الماضية عن وجود تقارب بين “تقدم” و”عزم”، بأمل تشكيل جبهة سنية موحدة تدخل في مفاوضات الحكومة، مع اصرار كل منهما على عدم الذهاب إلى المعارضة.

وقال القيادي في تحالف تقدم أحمد عبد الله الجبوري، في حديث إلى (المدى)، إن “وفداً من تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي زار أمس السبت، تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر”.

واضاف الجبوري، أن “الحضور كان يشمل عدداً من قيادات التحالفين، أما الحديث فأنه دار بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل النازحين وإعمار المناطق المحرّرة، والأمن والمصالحة المجتمعية”.

وشدد، على أن “النقاش تطرق ايضاً إلى قانون الانتخابات الحالي، وماهية المشكلات التي ظهرت خلال الاقتراع في المحافظات السنية والمختلطة”.

ولفت الجبوري، إلى أن “التحالفين قررا تشكيل لجان تنسيقية أسوة باللجان التي شكلتها بقية الكتل، لأننا أمام مرحلة مهمة وهي انتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة”.

وبين، أن “الاجتماع قد حصل في الثانية ظهراً، واعقبته وجبة غداء، والاجواء كانت ايجابية وتبحث عن المصلحة العامة للعراق، ولم تحصل هناك أية خلافات في وجهات النظر”.

ونفى الجبوري، “التطرق إلى اسماء المرشحين للرئاسات الثلاث لاسيما موضوع من هو الذي سيرشحه السنة إلى منصب رئيس مجلس النواب، وكذلك بقية المناصب في مجلس الوزراء المقبل”.

ويجزم، بأن “الحوار كان يقتصر على المشكلات في المناطق المحررة”، أما عن تشكيل اللجان، قال الجبوري “بقدر تعلق الأمر بتحالف عزم فأنه سيختار اعضاء هذه اللجان وفق النظام الداخلي وبعد جولة من المباحثات بين القوى المشكلة للتحالف”.

وكشف الجبوري، عن “وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية بزيارة تحالف عزم خلال اليومين المقبلين”، مشدداً على أن “ابرز من سيجري زيارة هو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.

وأورد، أن “الحوار مهم جداً، ويسهم في الوصول إلى مشتركات واذابة الجليد، فليس من مصلحة أية كتلة سياسية بقاء الخلافات”.

ونبه الجبوري، إلى أن “تحالفي تقدم وعزم أكدا أن وجود طرفين يمثلان المكون السني في العملية السياسية أمر طبيعي وينسجم مع الواقع الحالي، وبالتالي لا يوجد هناك تحالف واحد يمثل جميع كتل المكون سواء الشيعية او السنية او الكردية”.

ومضى الجبوري، إلى أن “وجود تحالف تقدم وآخر بمسمى عزم هو حالة طبيعية ايجابية وصحية تنسجم مع توجهات المرحلة في انجاز الاستحقاقات الدستورية القادمة”.

وكان تحالف عزم قد أعلن في وقت سابق عن انضمام عدد من الفائزين إلى عضويته ليصبح مجموعهم 35 نائباً، فيما خوّل زعيمه خميس الخنجر بالتفاوض نيابة عنه.

وتقول مصادر من داخل عزم بأن التحالف ينوي ترشيح وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي لمنصب رئيس مجلس النواب بعد فوزه بقرار قضائي في الانتخابات.

رغم ذلك، ما زال تحالف تقدم يتصدر الانتخابات بالنسبة للمكون السني بحصوله على 37 مقعداً بموجب النتائج النهائية المعلنة من المفوضية نهاية الشهر الماضي.

وقبل الاجتماع نشر القيادي في تحالف عزم مشعان الجبوري صورة تجمعه مع الحلبوسي، وفيها اشارات إلى حصول تقارب مع الخنجر خلال الأيام المقبلة.

وذكرت مصادر مقرّبة من تحالف تقدم، إلى (المدى)، أن “الحلبوسي يهدف إلى توحيد الموقف السني قبل الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة وهذه الحوارات واللقاءات تأتي لتعزيز موقفه”. وتابعت المصادر، أن “القوى السنية شبه متفقة اليوم على التجديد للحلبوسي بترشيحه إلى منصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى كونه نجح في الدورة الأولى”.

وأوضح، ان “حديث تحالف عزم عن تقديمه خالد العبيدي لمنصب رئيس مجلس النواب لن يلقى قبولاً من الأطراف الأخرى بالنظر لما يتمتع به الحلبوسي من علاقات طيبة، وأن تحالف تقدم هو الفائز بأكثر عدد من المقاعد في المحافظات السنية”.

وانتهت المصادر، إلى أن “الحديث عن توزيع المناصب سابق لأوانه في الوقت الحالي، لأننا ننتظر اليوم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، وبعد ذلك ندخل في مفاوضات تشكيل الحكومة ولن نكون جزءا من المعارضة”.

وتأتي الاجتماعات داخل البيت السياسي السني، بعد ايام من لقاءات مشابهة جرت بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري ما ينذر بعودة الاصطفافات الطائفية وتشكيل حكومة توافقية مرة أخرى.

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