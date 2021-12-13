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أسكوبار كرة القدم

عبادي المحمدي

عاقبوه بتعاطي المنشطات و اوقفوه عن اللعب .. و بعد الايقاف احتضنه الترجي التونسي فأعاده للحياة و انتشله من القاع .. أرادت وسائلالإعلام تشويه سمعته أكثر من مرة ، لكن بلماضي فاجأهم بإستدعائه و جعله أساسيا من أول مباريات الكان .. ليصمت الجميع انبهاراً بما يفعله هذا الفتى في كرة القدم ، وحتى بعد إستلام مجيد بوقرة مهمة تدريب المنتخب الجزائري عول عليه كثيراً وآمن بقدراته وما يمكن أن يقدمه هذا اللاعب لمحاربي الصحراء وهذا ما أثبته المحارب يوسف داخل الملعب، بلايلي في قطر و البعض في أوروبا .. عينك هي ميزانك في تحديد الأمور و ليس ما يصوره لك الإعلام … إن ما يفعله هذا اللاعب في الميادين يجب أن يحفظ و يعاد في كل مرة تشعر فيها بالملل ، فهو أصل الترفيه و راحة البال .. و إن كان جمال بلماضي هو وزير السعادة للجزائريين ، فإن يوسف هو مستشاره الرسمي في ذلك، مهما تقدمت في نتيجة مباراة ما .. لا تفرح مطلقا وخصمك يمتلك هذا المجنون في تشكيلته، فقوة المجموعة بالفرد وقوة الفرد بالمجموعة وهذا ما أثبتته كتيبة مجيد بوقرة.

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