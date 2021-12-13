أوميكرون يحاصر العراق ويسجل إصابات بأربعة بلدان مجاورة

بغداد/ حسين حاتم

حاصر المتحور الجديد من فايروس كورونا “اوميكرون”، العراق من اربع دول بعد تسجيله إصابات في كل من السعودية والاردن والكويت وتركيا مما دعا وزارة الصحة الى تكثيف الإجراءات الوقائية والصحية. وتؤكد وزارة الصحة عدم تسجيل العراق أي إصابة بالمتحور الجديد او الدخول بموجة رابعة، فيما طالب مسؤول سابق في الوزارة بتشديد الإجراءات في مناطق المنافذ الحدودية لدرء خطر السلالات الجديدة.

وتقول عضوة الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في حديث إلى (المدى)، إن “الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لدرء خطر دخول أية موجة او متحور جديد من فايروس كورونا”.

وتابعت، ان “الكوادر الصحية فاقمت السعة السريرية وزادت من أجهزة التنفس وتوفير الاوكسجين”.

وأضافت فلاح، ان “العراق لم يسجل حتى الان أية إصابة بالمتحور اوميكرون او يدخل بالموجة الرابعة والوضع الصحي والوبائي يشهد استقرارا نسبيا”، مستدركة “هذا لا يمنع من الدخول بموجات او متحورات جديدة”.

وأشارت الى، ان “الفرق الصحية مستمرة بإجراء الفحوصات للوافدين في المطارات والحدود”.

واردفت فلاح، أن “المراكز الصحية باشرت بإعطاء الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة المتضمنة ذوي الامراض المزمنة وضعيفي المناعة إضافة الى كبار السن من 60 عاما فما فوق والعاملين بالمؤسسات الصحية الذين يكونون بتماس مباشر مع مرضى كورونا”.

بدوره، يقول مدير عام دائرة صحة بغداد، الرصافة، السابق، عبد الغني سعدون في حديث إلى (المدى)، إن “انخفاض إصابات ووفيات فايروس كورونا واستقرار الموقف الوبائي تحت الالف إصابة منذ اكثر من شهر هو دليل على زيادة الاقبال على اخذ اللقاحات المضادة للفايروس”.

وأضاف سعدون، أن “أجواء العراق تُعد من الأجواء الجيدة مقارنة بالدول الأخرى من حيث شدة البرودة وكثرة الامراض التنفسية”.

وأشار الى، ان “العراق يعد من اعلى الدول العربية بمعدل الإصابات بفايروس كورونا الا ان الأهم هو انخفاض معدل الوفيات الذي يجعل البلد في شبه استقرار صحي، الا ان هذا لا يمنع من دخول سلالات جديدة”.

ويعد العراق في صدارة الدول العربية من حيث مؤشرات سوء الوضع الوبائي، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات الكلية حاجز المليونين، وقاربت حالات الوفيات نحو 24 ألف حالة، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة.

وتابع سعدون، أن “قلة الوعي لدى نسبة كثيرة من المواطنين رفع مستوى الإصابات في الأشهر الماضية”، داعيا الى “الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ التطعيم المضاد للفايروس”.

وطالب بـ”تشديد الإجراءات الصحية لا سيما في مناطق المنافذ الحدودية لمنع تفشي سلالات وموجات جديدة”.

وسجلت وزارة الصحة، امس الاحد، 340 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنها سجلت 340 إصابة جديدة بفايروس كورونا، في عموم البلاد.

وبهذا يصبح العدد الكلي للمصابين بالفايروس 2087837 شخصاً.

كما سجلت وزارة الصحة 13 حالة وفاة جديدة بكورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الكلّي للوفيات جرّاء الفايروس المستجد الى 23978 حالة.

اما حالات الشفاء من فايروس كورونا فبلغت 758 حالة، بحسب بيان وزارة الصحة، وبهذه الحالات الجديدة يبلغ عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفايروس 2055454 شخصاً، منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

وأشارت الوزارة الى ان 60074 شخصاً تلقّوا اللقاح المضاد لكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا يصل العدد التراكمي للملقحين ضد الفايروس في العراق الى 7960795 شخصاً.

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