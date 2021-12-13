إدارة الدولة

جميع مستويات الانظمة الحكومية بشكل عام تكون الإدارة الحكيمة إو الرصينة ذات المواصفات العلمية و المهنية العالية مطلوبة ؛

تتضمن الإدارة ، التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراجعة والتقييم ودمج المؤسسات في الاعمال المشتركة .

الإدارة الحكومية هي نشاط موجه نحو هدف سام هو رفاهية المجتمع وتقدمه وتحقيق متطلبات النهوض الصناعي والتجاري والزراعي وكافة المجالات الخدمية اليومية .

لا يمكن أن تتحقق أهداف الحكومة إذا لم يتم تفعيل ونهضة التعليم العلمي والتربوي بكل مراحله ، وإدامة وإدارة التطور البشري ورقي الانسان في المجتمع بكافة مستوياته ، وأن تتميز الاجهزة الرقابية والقانونية والقضائية بالنزاهة المطلقة.ِ

الادارة تحتاج الى قيادات كفؤة مدربة ولها خبرة وممارسة فنية ومهنية في مجالات اختصاصاتها ومن مميزاتها أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

د. ضياء سورملي

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