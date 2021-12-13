الاعلام في زمن التكنلوجيا

سجاد اياد مهدي

يعتبر الإعلام ظاهرة واقعية واجتماعية على حدٍ سواء، يتمثل بنشر المعلومات التي تتوافق مع دساتير الدول التي تقع فيها الوظيفة الإعلامية، وبالتالي لا تستطيع أي دولة أو مجتمع أو بيئة الاستغناء عن الوظيفة الإعلامية؛ أي أنَّها ضرورية لتقدم الثقافة المجتمعية أو تراجعها، وهذا على اعتبار أنَّ الوظيفة في السلك الإعلامي جزءاً لا يتجزأ عن الارتفاع في البنيان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كذلك، وهذا بالإضافة إلى الارتقاء بالمستو الثقافي لدى المجتمعات على حدٍ سواء.

يعتبر الإعلام ووسائله أحد طرق التواصل بين مجموعة من الناس لإيصال أفكار معيّنة أو أخبار إلى أناس بعيدين عنهم زمنيًّا ومكانيًا حتى، ويتم هذا التواصل بين طرقين اثنين هما المرسل والمستقبل عبر وسائل وأدوات عدّة وُضعت لهذه الغاية، والإعلام يهدف لوصل القاصي بالداني، والحاضر بالغائب، وإطلاعنا على مواضيع شتّى متنوعة أينما كانت

وبالتالي يعتبر الإعلام والوظيفة الإعلامية وسيلة من الوسائل الضرورية في تقديم أو إبداء الرأي والتعبير عنه، بالإضافة إلى كونه منبراً وجهازاً قوياً لأجل معالجة الكثير من القضايا في المجتمع، والتي تكون ذات حاجة مُلحّة لأجل حلَّها، وبالتالي يعتبر الإعلام أداة تؤدي دوراً كبيراً وفعالاً لأجل خلص العديد من أنوع التوعية، على اختلاف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والساسية والدولية والثقافية على حدٍ سواء.

اختُرعت وسائل الإعلام كأداة فعالة لخدمة الشعوب، حيث سُخرت هذه الوسائل لتثقيف الشعوب بإيصال مختلف أنواع العلوم من شتى بقاع الأرض، كما أنّ وسائل الإعلام تساعد على انتقال الأخبار بشكل سريع وطريقة واسعة، بالإضافة إلى كونها منبراً يُعبّر به الأفراد عن أنفسهم وأفكارهم ويتواصلون من خلاله معاً لتحقيق المصالح الإنسانية، ومن خلال هذه الوسائل أيضاً يتعرّف الفرد على ثقافات الشعوب المختلفة كأنه فرداً منها، وما سبق جانب إيجابي كبير لاستخدامات وسائل الإعلام، أمّا جانبها السلبي فيتمثل في استغلالها لبثّ رسائل ذات المحتوى سيء وزرعها في العقول أحياناً، بالإضافة إلى استخدامها في نشر التعصب والتطرّف وغيرها من الأمور السيئة من قِبل البعض، كما أنّ متابعة هذه الوسائل لا سيما الحديثة منها بشكل كبير قد يسبب للفرد العزلة والانطواء جراء قضاء ساعات عديدة من وقته في متابعتها.

كما ويقوم الإعلام على تأسيس وصقل المشاعر الضرورية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين الأفراد والمجتمع ورؤسائه ككل، ويعمل على ترسيخ المشاعر ذات الطابع القومي والإنساني، وهذا لأجل جعل المواطنين والأفراد في المجتمع على قدر كبير من الوعي والحرية الإعلامية.

والأصل في الوظيفة الإعلامية هي وظيفة حرة في ذاتها، وهذا لأعتبار أنَّ الإعلام وسيلة من الوسائل المهمة في التعبير عن الرأي والحرية في المجتمعات كما ذكرنا آنفاً، كما وتعتبر حرية الإعلام من أبرز وأهم الحريات السياسية والتي تعتبرها الدساتير والتشريعات في مختلف الدول العربية والغربية والعالمية على حدٍ سواء حقوقاً معتبرة ومقدسة لديها. ويعتبر الوجه العملي لممارسة حق حرية الإعلام والرأي والتعبير في المجتمعات لدى الأفراد هي حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر.

ويتم تعريف حرية الإعلام والرأي والتعبير هي حرية مسؤولية؛ أي أنَّها حرية مقترنة بقوانين وتشريعات تضبط العمل الإعلامي وعدم اختراق والتعدي على حقوق والمواطنين في مختلف الدول، وبالتالي فإنَّ حيرة الإعلام والرأي والتعبير من الحريات التي لا تعني الفوضى والتي تؤدي دوراً كبيراً في تكوين الرأي العام.

ومن هنا جاءت الفكرة في أن تضع الدول العربية والغربية والعالمية العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن للمواطن حقَّه في نشر المعلومات أو الحصول عليها من مختلف الوسائل، سواء كانت الجماهيرية أو وسائل الإعلام القديمة من الصحف والمجلات والاذاعة والتلفزيون على حدٍ سوا؛ وهذا لأجل تنظيم الوظيفة الإعلامية والحفاظ على أمن الدول الخارجي والداخلي على حدٍ سواء.

وأما عن المقصود بالتشريعات الإعلامية، فهي عبارة عن مجموعة من القواعد ذات الطابع القانوني والتي تعمل على تنظيم العمل في السلك القانوني والوسائل والنشاطات المتعلقة بذلك العمل، وهذا من مختلف الوسائل كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والأفلام على اختلاف أنواعها، وأهمها الوثائقية أو المعلوماتية والمجلات والتمثيلايات ووكالات الأنباء أو المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنوعها.

كما وتُبيّن تلك القواعد الظابط للإمساك بالعمل الإعلامي؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على الحفاظ على أمن الدولة أو الدول المختلفة على حدٍ سواء، ومن أجل ظبط النشاط الإعلامي من حقوق وواجبات للإعلاميين أو للأفراد العاديين في المجتمعات، وبالتالي المسؤولية التي تترتب على عدم الالتزام بتلك الظوابط أو المسوؤليات أو القوانين والقوعد.

وتعتبر التشريعات الإعلامية فرع من فروع القانون المهم الذي يضبط الحقوق والواجبات في داخل البيئة المجتمعية، وبالتحديد هي فرع من فروع القانون العام، والتي تتميز وتتصف بكونها تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي وأخيراً اتصالها بالقانون الدستوري والقانون الإداري كذلك.

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