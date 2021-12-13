السليمانية.. نحو 500 ألف مواطن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

أعلنت مديرية صحة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تلقي أكثر من 489 ألف شخص لجرعة أولى وثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت المديرية، في بيان أن حسب الاحصائيات الخاصة بمديرية الصحة في السليمانية فإن “282 ألفاً 607 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا من (فايزر و استرازينيكا و سينوفارم)، وكذلك 206 آلاف 682 شخصاً تلقوا الجرعتين معاً، و105 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة، حتى الآن”.

وأضافت، أن “ضمن الـ489 ألف شخص، 126 ألفاً و 570 شخصاً كانوا ممن تتجاوز أعمارهم حاجز 50 عاماً”، مشيرة إلى أن “حسب الاحصائيات الرسمية يوجد أكثر من 300 ألف ملقح من الذكور، و 188 ألفاً من الإناث”.

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