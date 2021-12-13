العراق يضبط عجلة محملة بالألبان بـ”أوراق مزورة” قادمة من إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الاثنين، ضبط عجلة براد محملة بألبان متنوعة، تبين أن معاملتها الكمركية مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وذكرت الهيئة، في بيان أن “كوادر منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة نوع براد خارج الحرم الكمركي محملة بمادة الألبان (الحليب السائل والقشطة والجبن) بوزن إجمالي بلغ (19) طناً”.

وأضافت أن “من خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الكمركية تبين وجود تزوير في اختام المركز الصحي، وعلى إثر ذلك تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلة والمعاملة الكمركية إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين والشركة المستوردة”.

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