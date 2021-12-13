اللامي يتسلم مهام مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ

تسلم الدكتور (سعد كامل اللامي) مهام مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ رسميا من الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) و جرت مراسم تسلم منصب المدير العام حسب البروتوكولات و الاعراف الرسمية

و اثنى اللامي على العمل و الجهد الذي قدمه الحجامي خلال فترة عمله متمنيا له الموفقية في عمله الجديد

و اكد اللامي اننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المهنية و العمل بروح الفريق الواحد للتقدم الى الامام لتقديم افضل الخدمات الطبية و الصحية الى المواطنين الكرام

و من الجدير بالذكر ان اللامي تدرج في العمل الطبي في المؤسسات الصحية و طبيب اختصاص باطنية و قلبية و زميل المجلس العربي للاختصاصات الطبية و النائب الثاني لنقيب الاطباء المركز العام .

اعلام صحة الكرخ

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