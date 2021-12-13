المطلك: هناك غالبية سنية رافضة لتجديد ولاية الحلبوسي

اكد النائب السابق حامد المطلك ، الاحد، وجود رفض سني بالتجديد لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، مشيرا الى دخول عدة أسماء على خط المنافسة على المنصب.

وقال المطلك في تصريح ، إن “التوجه العام للقوى السياسية للمرحلة السياسية المقبلة اجراء تغيير جذري للعملية السياسية”, مبينا ان “التغيير سيشمل أولا عدم التجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث”.

وأضاف، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رغم سعيه الحثيث لاستقطاب القوى السياسية السنية لتجديد الولاية الثانية له الا انه يواجه برفض من اغلب القوى السنية بحث تم طرح عدة أسماء لتولي المنصب بدلا عن الحلبوسي”.

وكان المحلل السياسي سرمد البياتي قد اعلن في وقت سابق من يوم امس الاحد، ان ان “الجميع بانتظار قرار المحكمة الاتحادية في مسألة الطعون الانتخابية المقدمة لها”.

واشار الى انه “لم يتم طرح موضوع رئاسة البرلمان المقبلة خلال لقاء تحالفي تقدم والعزم وهناك لقاءات قريبة تنم عن ذلك”.

وتابع “لا يمكن غض النظر عن بعض قيادات الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة”

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