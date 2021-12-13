النجف.. مطاردة عجلة حكومية واكتشاف “مفاجأة” بداخلها

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الاثنين، بان قوة امنية طاردت عجلة حكومية وتمكنت من ضبطها إلا أن السائق لاذ بالفرار.

وذكر المصدر ان “قوة امنية لاحقت عجلة حكومية تابعة لمديرية بلدية النجف بين ازقة مركز المدينة”، مشيرة إلى أن المطاردة انتهت بضبط العجلة إلا أن سائقها لاذ بالفرار.

وبين المصدر، ان “القوة عثرت على مفاجأة بداخل العجلة تمثلت بوجود كمية من المخدرات وادوات للتعاطي، حيث نقلت العجلة إلى مركز حجز خاص للعجلات الحكومية، تمهيدا لمخاطبة الجهة الحكومية المالكة لها “.

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