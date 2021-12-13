بأمر من مسرور بارزاني.. نقل العشرات من مصابي الأسلحة الكيميائية في حلبجة إلى الخارج لتلقي العلاج

كوردستان تي في

بأمر من رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يتم إرسال 53 مصاباً جراء القصف الكيميائي الذي تعرضت له حلبجة في ثمانينات القرن الماضي، إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.

وتم اليوم تفويج 18 مصاباً فيما تم تأجيل إرسال البقية نظراً لاشتراط إيران تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل دخول البلاد.

وقال رئيس جمعية ضحايا القصف الكيميائي في حلبجة، لقمان عبدالقادر، إن لجنة طبية خاصة وبالتعاون مع مديرية صحة المحافظة، تولت تحديد المصابين الذين هم بحاجة للعلاج خارج البلاد.

وأشار إلى أن 35 مصاباً لم يكملوا بعد تلقي جرعتي اللقاح لذا لم تسمح لهم إيران بالدخول وتأجل نقلهم لحين تلقي الجرعتين.

ولفت إلى صدور قرار معالجة هؤلاء في الخارج منذ عام 2019 وتم توفير المخصصات اللازمة، بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لكن تفشي جائحة كورونا حال دون وصول المصابين إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وفي 16 آذار 1988 تعرضت حلبجة لقصف كيمياوي ما أدى إلى استشهاد نحو خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.

ولا يزال الهجوم يطارد حلبجة حيث أن سكانها، الذين يقدر عددهم الآن بنحو 200 ألف، ما زالوا يناضلون من أجل العدالة ورعاية المرضى والبحث عن الأقارب المفقودين، كما تحاول العائلات العثور على أطفال فُقدوا وسط فوضى الهجوم، حيث تم إيواء العديد منهم ومعالجتهم في إيران، على بعد 10 كيلومترات فقط (6 أميال).