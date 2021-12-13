بابل تسجل ألفي حالة تعنيف ضد النساء سنوياً

أكد قسم حماية الاسرة والطفل في بابل، اليوم الاحد، تزايد حالات العنف الاسري بحق النساء في المحافظة.

وقال مدير قسم حماية الاسرة والطفل العميد عباس كاظم سالم، إلى (المدى)، إن “القسم يسجل 2000 حالة عنف ضد النساء ضمن دعاوى قضائية تقام في بابل من قبل المعنفات سواءً داخل الاسرة او في اماكن العمل”.

وأضاف سالم، أن “القسم يمضي بشكل طبيعي بتسيير جميع الاجراءات القانونية لاي دعوى تقام من قبل النساء المعنفات”.

وأشار سالم، إلى “تسجيل هذا العدد من حالات سنوياً لدى القسم يؤشر بوضوح أن المرأة بدأت تعي حقوقها ولا يمكن أن تتغاضى عنها”.

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