بالوثيقة.. بعد محاولات جهات في وزارة الداخلية للتعاقد مع شركة سعودية.. عالية نصيف تحذر من تعاقد أمانة بغداد مع نفس الشركة 

حذرت النائبة عالية نصيف من تعاقد أمانة بغداد مع شركة (علم أركان) السعودية لتنفيذ مشروع أتمتة الأمانة وفق أسلوب المشاركة (Bot) ، رغم تحذيرات صادرة من وزارة التخطيط من التعاقد مع هذه الشركة.

وقالت في بيان اليوم :” ان وزارة التخطيط كانت قد أصدرت كتاباً في وقت سابق طلبت فيه من وزارة الداخلية عدم التعاقد مع شركة علم أركان السعودية لتنفيذ مشروع نظام المرور الالكتروني، واليوم تحاول أمانة بغداد التعاقد مع ذات الشركة السعودية لتنفيذ مشروع أتمتة الأمانة وفق نظام المشاركة (Bot) ، وقد أرسلت وزارة التخطيط كتاباً أيضاً أوضحت فيه مساوئ وأضرار التعاقد مع هذه الشركة وفق هذا النظام الذي لاتوجد بشأنه ضوابط وتعليمات حتى الآن، كما هو موضح بالوثيقة المرفقة “.

وتابعت نصيف :” لقد صار واضحاً أن هناك جهات عراقية تدعم هذه الشركة خلف الكواليس وتسعى لتسهيل تعاقداتها المشبوهة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي نجدد مطالبتنا للأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف تخويل الوزارات والجهات الرسمية بالتعاقد مع هذه الشركة لكونه يتضمن بيعاً علنياً للسيادة العراقية، كما نجدد دعوتنا للإدعاء العام وهيئة النزاهة لوضع حد لمثل هكذا عقود تفوح منها رائحة الفساد “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط