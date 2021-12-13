بايدن يوجه بشراء 600 ألف سيارة كهربائية لخفض انبعاثات الكربون

وقالت شبكة “سي إن بي سي” إن بايدن أصدر أمرا، يوم الأربعاء الماضي، بشراء 600 ألف سيارة كهربائية جديدة لاستبدال أسطول السيارات الخاص بالحكومة الفيدرالية بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030.

ويقضي أمر بايدن بأن ينفق البيت الأبيض 650 مليار دولار لرفع كفاءة مباني الحكومة البالغ عددها 300 ألف، واستبدال أسطولها المكون من 600 ألف سيارة وشاحنة بمركبات كهربائية.

ومن المحتمل أن تلقى الخطة الجديدة معارضة من قبل بعض الجمهوريين والشركات، لكنها في الوقت ذاته تضع الحكومة على المسار الصحيح للاستغلال الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030 والتخلص تماما من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أنفقت 4.4 مليار دولار على مركباتها في عام 2019، حيث استهلكت 375 مليون جالون من الوقود؛ فيما تخطط الآن لإنفاق 650 مليار دولار لإزالة وتنظيف آثار هذا الوقود خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وشدد بايدن على التزامه بشراء مركبات عديمة الانبعاثات بنسبة 100% بحلول عام 2035 لأسطول الحكومة، بما في ذلك جميع المركبات الخفيفة التي من المقرر شرائها بحلول عام 2027؛ وذلك بالتنسيق مع مصانع السيارات والبطاريات ومعدات الشحن الأمريكية.انتهى29/ص87

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