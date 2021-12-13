حزب الله: الأميركيون أعجز من أن يغيّروا هوية لبنان المقاومة

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أن أميركا وأدواتها في لبنان والمنطقة هم الذين يعمّقون الأزمات في هذا البلد، ويزيدون معاناة اللبنانيين، ويضغطون على الكثير من الدول لحجب المساعدات عن لبنان، وعليه، فإنهم يفاقمون الأزمات لتوظيفها سياسياً وانتخابياً.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة حسان علي عطايا بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على رحيله، وذلك في حسينية بلدة طيرحرفا الجنوبية، بحضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وشدد الشيخ قاووق على أن السياسة الأميركية كانت دائماً ولا تزال لمصلحة “إسرائيل” على حساب حقوق لبنان.

وأكد أن قرار حزب الله وحلفائه هو العمل على إجراء الإنتخابات النيابية القادمة، وأن الذي يسمم أجواء الإنتخابات ويهدد نزاهتها، هو حجم التدخلات الأميركية والسعودية، ولذلك نطالبهم بوقف التدخلات في الشؤون اللبنانية الداخلية.

وأضاف “إن ما يسعون إليه عبر الإنتخابات هو تحقيق ما عجزوا عنه بالحروب والضغوط والعقوبات، وعليه، فإن لبنان لن يكون ساحة مستباحة للأهداف الإسرائيلية التي يسوّق لها الأميركيون”.

كما رأى الشيخ قاووق أن الأميركيين قادرون على تمويل الحملات الإنتخابية وضخ الرشى في كل اتجاه والتحريض واستحداث الفتن، ولكنهم أعجز من أن يغيروا هوية لبنان المقاومة.

وختم بالقول “إن المهزومين في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، ليسوا في موقع يخولهم فرض شروطهم على لبنان المنتصر”.