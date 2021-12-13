حقوق الإنسان تدعو لاستئناف عملها: البرلمان السابق تخطى القانون

انتقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، أمس الاحد، تدخل البرلمان السابق في مهامه وتجميدها، داعين إلى تطبيق توصية رئاسة الجمهورية والسماح له باستئناف أعماله.

وقال عضو المجلس علي البياتي، في حديث إلى (المدى) إن “المفوضية تعاني من مشكلات كبيرة رغم أنها انبثقت بوصفها مؤسسة مهمة وترجمة للمبادئ الدستورية التي اعطت أولوية لموضوع حقوق الانسان في العراق”. واضاف البياتي، أن “المفوضية تؤدي عملاً رقابياً وهي جزء من عملية المساءلة في قضية الانتهاكات التي قد تصدر عن السلطة”.

وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا في شهر تموز أصدرت قراراً واضحاً بخطوة ايجابية لجميع مؤسسات الدولة وكأنها كانت تدرك بأن تدخلات سوف تستهدف المفوضية، حيث أكد القرار القضائي على استقلالها وعدم خضوعها لسلطة البرلمان”. وبين البياتي، أن “البرلمان العراقي كان يتدخل بنحو واضح في عمل المفوضية من دون اي سند قانوني وتم تجميد مجلس المفوضين بموجب كتاب صادر من هيئة الرئاسة متجاوزاً عملية التصويت”.

وشدد على أن “صدور كتاب رئاسة الجمهورية الذي يوصي باستمرار المفوضية الحالية بالعمل لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح”. ويواصل البياتي، أن “هذه الخطوة اكد عليها ممثل العراق أمام مجلس الامن محمد بحر العلوم، ولكن الغريب أن الحكومة لا تعترف بمجلس المفوضين بوصفه يدير المفوضية وهذا يدل على رغبة عرقلة عملها”. وأردف، أن “القانون يتحدث عن انهاء مجلس المفوضية بثلاث خطوات الأولى إكمال اربع سنوات والثانية التصويت من قبل مجلس النواب، وصدور مرسوم جمهوري والثالثة تتمثل بالمجيء بمجلس جديد”.

ونوه البياتي، إلى أن “الخطوات لم يتحقق منها الا مضي الاربع سنوات، ويبقى السؤال أين بقية الاجراءات؟، منها تصويت مجلس النواب على انهاء عمل مجلس المفوضين واستبداله بمجلس جديد”. ولفت، إلى أن “الدستور اعطى أهمية لمجلس المفوضين بأنهم يأتون بتصويت ويرحلون بتصويت، وهذا ما أكدت عليه رئاسة الجمهورية بوصفها الجهة المعنية بصون الدستور والسهر على حفاظ مبادئه”.

ويأمل البياتي، بأن “يتم تدارك الموضوع من قبل مجلس الوزراء وتكون هناك استجابة لنفس التأكيد أمام مجلس الأمن بأن المفوضية مستمرة في عملها كضمانات أمام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بملف حقوق الانسان”.

وكان مجلس النواب السابق قد أصدر كتاباً مطلع شهر تشرين الأول يتضمن انهاء عمل مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الانسان، لكن رئاسة الجمهورية اصدرت كتاباً لاحقاً تحدثت فيه عن استمرار عمل المجلس لحين تشكيل بديل عنه وفق السياقات الدستورية والقانونية.

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