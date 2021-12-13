د. انتصار الحسناوي.. غسيل الدماغ والحرب النفسية من أبرز إهتماماتها

حامد شهاب

تخرجت د. إنتصار الحسناوي من قسم الإعلام في كلية الاداب جامعة بغداد عام ١٩٨٦ بدرجة امتياز ، وحصلت على الماجستير عام ١٩٩٢ عن رسالتها ( أساليب غسيل الدماغ في الحرب العراقية الإيرانية) ، وتناولت فيها التجربة الايرانية في عمليات غسيل دماغ الأسرى العراقيين ، وقد توصلت فيها الى نتائج مهمة!!

أكملت شهادة الدكتوراه عام ٢٠٠٢ في أحد أنشطة الحرب النفسية الدعائية وتأثيراتها على العراق والمنطقة.. ولها العديد من ورش العمل الإعلامية التي كانت تحاضر فيها، وكتبت العديد من المواضيع والفنون الصحفية وفي مجالات مختلفة !!

كما عملت د. إنتصار الحسناوي في مركز البحوث والدراسات في التسعينات ، ولها بحوث عديدة متميزة في مجالات إعلامية واجتماعية وانسانية .. والان هي تعمل على تاليف كتاب في مجال الحرب النفسية وأساليبها سيسلم الى المطبعة قريبا !!

كتبت د. إنتصار الحسناوي العديد من البحوث والدراسات عن الإعلام الامريكي ودوره في الحرب على العراق منذ التسعينات وحتى سقوط بغداد 2003!!

ومن اهتماماتها الاخرى هي أنها تناولت العديد من البحوث التي تتعلق بالعنف ضد المرأة والمعوقات التي تعترض تقدمها ونهوضها ، والمشاكل التي تتعرض لها في المجتمع العربي ، والقت العديد من المحاضرات في معاهد ومراكز التعليم المستمر في الحرب النفسية وطرائق التدريس !!

وألقت د. إنتصار الحسناوي العديد من المحاضرت عن العلاقات العامة في الجامعة العراقية ، وعملت تدريسية في جامعة النهرين ، ولها العديد من البحوث المنشورة في مجلات عراقية وعربية ، كما أن لها كتابا بعنوان فاعلية الإعلام في القضايا العراقية !!

تحياتنا للدكتورة إنتصار الحسناوي ، وللأنشطة والبحوث المهمة التي أغنت فيها احدى مواد الحرب النفسية المهمة وهي غسيل الدماغ ، الذي يعد أحد أوجه الانشطة القذرة التي يستخدمها الأعداء ضد أسرانا خلال فترة الحرب الايرانية، ومن قبلها الكيان الصهيوني في مواجهته اللانسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية .. ولها من أساتذة الإعلام وطلبته كل تحية وتقدير ..وأمنياتنا لها بالتوفيق الدائم!!

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