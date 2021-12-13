“لإنصاف المعترضين” على نتائج الانتخابات الخنجر والحكيم يجددان الدعوة للمحكمة الاتحادية النظر للطعون بجدية

دعا رئيس تحالف العزم خميس الخنجر خلال زيارته رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، المحكمة الاتحادية العليا إلى النظر في الطعون بجدية لإنصاف القوى المعترضة على نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الاقتراع الأخير، مشيراً إلى أن إنصاف المعترضين وبيان حقيقة ما جرى خلال العملية الانتخابية سيعزز ثقة المواطن والنظام الديمقراطي.

كما أكد البيان على أهمية نهوض مجلس النواب القادم بمسؤولياته التشريعية والرقابية وتفعيل دور الجهات الرقابية لمكافحة الفساد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط