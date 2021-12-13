مشاجرة بين عناصر فصيل مسلح ومجهولين يوقع قتلى وجرحى في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بحدوث مشاجرة مسلحة بين مجموعة أشخاص، بينهم فريق تابع لأحد الفصائل، ما أدى إلى وقوع قتيل وجريح على الأقل، في منطقة الرستمية ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، أن “مشاجرة بين عدد من الأشخاص جرى فيما بينهم تبادل إطلاق نار، ضمن منطقة الرستمية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى”.

وأضاف أن “بعد ذلك، حاول فريق من المتشاجرين نقل المصابين إلى المستشفى، لتتدخل قوة أمنية وضبط عجلة بداخلها أسلحة متنوعة، ومصابين والسائق”، لافتاً إلى أن “هؤلاء ينتمون إلى إحدى الفصائل المسلحة، وفقاً لمعلومات أولية”.

وأوضح المصدر، أن “قوات الأمن تحفظت على العجلة وهي نوع (تاهو) سوداء اللون، وضبطت بداخلها سلاحين نوع (بي.كي.سي) ومسدسين نوعHS) )، وثلاثة أسلحة نوع (كلاشنكوف)، مع مصابين اثنين”.

وأشار إلى أن “أحد المصابين (أ.ج) منتسب في الشرطة الاتحادية، فارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى الشهيد الصدر، والآخر (ع.ك) مصاب بإطلاقه في منطقة الرأس، تم إحالته إلى مستشفى الجملة العصبية”.

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