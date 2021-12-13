نقابة الصيادلة: تخفيض سعر الأدوية مرهون بالنظام الصحي الجديد

ذكرت نقابة الصيادلة، أمس الأحد، أن تخفيض سعر الادوية يعتمد على تطبيق النظام الصحي الجديد، مشددة على وجود متابعة مستمرة لعمل الصيدليات.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى) إن “النقابة بدأت بتنفيذ تسعيرة الدواء، ويوميا نزود الصيدليات بمليون ونصف المليون بطاقة سعرية توزع بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتالي نتوقع أكثر من 10 ملايين رقعة سعرية وزعت على الادوية بعد تغيير سعر الدولار”.

وأضاف الهيتي، ان “النقابة طلبت سابقا أن يكون سعر الدواء على سعر الدولار السابق ولكن لم نستطع لأنها تسعيرة الدولة الجديدة”.

وأشار، إلى أن “تخفيض سعر الدواء يعتمد على النظام الصحي الجديد لأن المواطن يدفع من سعر الدواء 20% فقط والعناية الطبية مجانا وهذا يوفر للمواطن كل الفروقات”. وبيّن الهيتي، أن “هناك قانونا لمزاولة مهنة الصيدلة وهناك لجنة انضباط تتخذ الاجراءات الرادعة لكل من يخالف القانون، تصل الى غلق الصيدلية”. وأوضح، أن “الصيادلة هم من يضغطون باتجاه التسعيرة لتكون هناك شفافية وهذا ما يطالب به جميع الصيادلة على الرغم من عدم وجود أية بضاعة مسعرة في العراق”. ولفت الهيتي، إلى أن “التسعيرة تتم عادة في لجنة من وزارة الصحة والمتمثلة بها النقابة وبدأنا بتنفيذ المشروع وكانت لنا جولة خاصة بالتسعيرة”. وذكر، أن “تسعيرة الدواء لا تعني فقط تحديد السعر وإنما دليل على أن الدواء أمين ومفحوص من وزارة الصحة”. ومضى الهيتي، إلى أن “متابعة الصيدليات مشروع كبير وسوف نستمر في التفتيش وهناك تنسيق وتواصل الكتروني بين الجميع في النقابة”.

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