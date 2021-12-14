أربيل: 122 مشروع تنموي بكلفة 60 مليار دينار للعام 2022

خصصت محافظة أربيل 60 مليار دينار لتنفيذ 122 مشروعاً، ضمن إطار خطتها الخدمية التنموية في المحافظة للعام 2022.

وقالت محافظة أربيل في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بهدف وضع الخطة التنموية للمحافظة ومشاريعها للعام 2022، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عُقد اجتماع في ديوان المحافظة بإشراف المحافظ أوميد خوشناو، وبحضور رئيس مجلس محافظة أربيل المهندس علي رشيد، وكل من نائب المحافظ هيمن قادر ومسعود كارش، وكافة قائمقامي المحافظة، ورئيس بلدية أربيل والمدير العام للبلديات والمدير العام للطرق والإعمار.

أضاف البيان، أن محافظ أربيل أعرب خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية لقيامها بواجبها على أكمل وجه لتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في المحافظة خلال عام 2021، وأكد استعداد المحافظة للبدء بتنفيذ الخطة التنموية للمحافظة للعام 2022، وتقديم كافة التسهيلات والدعم لهذا الغرض.

وأشار المحافظ إلى أنه «في إطار الخطة التنموية لمحافظة أربيل للعام 2021، وبتوجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تم تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية في مختلف أحياء وتجمعات وأقضية ونواحي وقرى أربيل بشكل متساوٍ، وبالنسبة للعام 2022، تم وضع خطة مشابهة لإيصال الخدمات إلى المناطق الأكثر حاجة لها، وسيتم التركيز على مشاريع الطرق وبشكل متساوٍ في مركز المدينة وكافة الأقضية والنواحي والقرى».

وأشار البيان، إلى أنه بعد أن تباحث الحضور حول الموازنة المخصصة والمشاريع الخدمية اللازمة، أقر الاجتماع الخطة التنموية في محافظة أربيل للعام 2022، والمكونة من 122 مشروع بميزانية تبلغ 60 مليار دينار.

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