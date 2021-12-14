أمن كردستان يوجه طلباً يخص مطلوبي المحافظات المجاورة

كشف مصدر مطلع، الاثنين، بان امن كردستان طالب بقوائم السوداء للمطلوبين في المحافظات المجاورة.

وقال المصدر في حديث ان “الاجهزة الامنية في كردستان قلقة للغاية من الخروقات التي ضربت مناطق تخضع لسيطرتها الامنية خاصة على الحدود بين ديالى والسليمانية والتي فقدت خلالها العديد من قوات البشمركة بينهم ضباط”.

واضاف المصدر، ان “القيادات الامنية في كردستان طالبت ممثلي الاجهزة الامنية في الحكومة الاتحادية بقوائم للعناصر الارهابية الخطيرة للمحافظات المجاورة والذين يحتمل انتقالهم او عيشهم باسماء مستعارة ضمن قرى او مدن كردستان باعتبارهم يشكلون خطر على الامن والاستقرار ولهم يد في الخروقات الاخيرة”.

واشار الى ان “الخروقات الاخيرة فتحت الافاق حول توسيع التبادل المعلوماتي حول اسماء القوائم السوداء وخاصة المتهمين بالارهاب ممن تتوفر معلومات عن وجودهم في الاقليم او مناطق تقع بينه وبين المحافظات الاتحادية المجاورة”.