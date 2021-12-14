أيمن زيدان: بغداد مدينة عظيمة

بغداد/ بسام عبد الرزاق

قال النجم السوري الكبير، أيمن زيدان، خلال تواجده والاحتفاء به في معرض العراق الدولي للكتاب، ان وجوده بين الجمهور العراقي اسعده كثيرا، وانه سعيد جدا بتوقيع كتابه شخصيا في المعرض. وذكر زيدان خلال توقيع كتابه “سأصير ممثلا” ان “وجود الكاتب مع كتابه هي حالة تثلج قلب الكاتب،

حين يرى الاحتفاء بكتابه وحين يرى الناس تقبل على اي كتاب”. واضاف زيدان انه “ضروري ان يكون الكاتب بنفسه موجودا ويشارك الاحتفاء بكتابه ويرى الإقبال على منشوراته الادبية والمعرفية، وهذا امر يثير الغبطة والسرور”. وأكمل ان “الجمهور العراقي بالنسبة لي هم يسكنون القلب، شعب كريم وطيب، وبيننا الكثير من الوشائج الخاصة وهم اخوتنا واهلنا”. واختتم حديثه بالقول: بغداد مدينة عظيمة وهي اكبر من الكلمات التي ممكن ان تصفها.‎

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