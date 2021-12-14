استثمارات أمريكية في قطاع الكهرباء بإقليم كوردستان

زار مسؤول القسم السياسي – الاقتصادي في القنصلية الأمريكية لدى أربيل، اليوم الثلاثاء، وزارة الكهرباء، وأعرب عن استعداد شركات بلاده للمشاركة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إن «الوزير كمال محمد صالح اجتمع مع مسؤول القسم السياسي – الاقتصادي في القنصلية الأمريكية دو تيانتاواج، وخلال اللقاء تم الحديث عن مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومد خط توتر باستطاعة 400 كيلو فولط، كذلك إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المهدور في حقل نفط سرسنك، ومشروع سكادا والتنسيق بين وزارتي الكهرباء في الإقليم والحكومة الاتحادية».

أضاف البيان، أن «الوزير أشار إلى البدء بتنفيذ عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية في زاخو وگرميان وراپرين لإنتاج 300 ميغاوات من الكهرباء، داعياً أمريكا إلى العمل من خلال الحكومة الاتحادية على بناء محطات تحويل الكهرباء في شيخان ومخمور وجبارة ضمن مناطق المادة 140».

وأشار وزير الكهرباء، وفق البيان، إلى أن وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان لم تستلم حتى الآن حصتها من القروض والمساعدات الممنوحة من قبل أمريكا والدول الأخرى لقطاع الكهرباء في العراق.

وأوضح البيان، أن المسؤول الأمريكي ثمن عالياً مشروعي توليد الكهرباء من الغاز المهدور في الحقول النفطية ومشروع العدادات الذكية، وقال: «إن البعثة الأمريكية في العراق تأخذ هذه المشاريع على محمل الجد».

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