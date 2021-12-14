همس سعد منصور

الحاسوب وقدرته على اختزال العملٌات العدٌدة

تعتبر الثورة المعلوماتٌة من الاحداث التً غٌرت حٌاة العالم عن طرٌق تطور وسائل نقل وتبادل وخزن المعلومات, فبعد ان كان العالم ٌعتمد على كتابة الالواح الطٌنٌة ثم الكتابة على الورق وبدأ مرحلة الطباعة اصبح ٌستخدم الحاسوب بعد قٌام العالم البرٌطانً

( تشارلز بابٌج) بأختراع اول جهاز حاسوب فً الفترة 1833_ 1871 توالت الاختراعات بعد ذلك حتى قٌام العالم الالمانً (كونراد زوس ) ببناء اول جهاز حاسوب قابل للبرمجة بعد ذلك تم اختراع ما ٌسمى الة تورنع وقد كانت هذه الالة تستخدم بعض المبادىء الشبٌهة بتلك المتسخدمة فً اجهزة الحاسوب الحدٌثة.

كانت هناك الكثٌر من الاختراعات الابحاث حول الحاسوب وعمله وما احدثه من اثر واضح فً العالم وطرٌقة عمله كانت نتٌجة تك الابحاث والاختراعات انتاج انواع متعددة من الحاسوب منها :

1_ كومودور 64 تمت صناعته فً الثمانٌنٌات من القرن الماضً وبأمكانٌات جٌدة فً اظهار التصمامٌم والصوت

2- أتاري 2600 : كان ٌعتمد على الخرطوشات لتشغٌل ابرامج وهو ذو امكانٌات عالٌة فً عرض التصماٌم .

3_ ابل اي ماك : تمت صناعته من قبل شركة ابل وكان ٌحمل الحرف وكان ٌحمل الحرف ( ) وهو الحرف الذي اعتمدته الشركة في بقٌة منتجاتها الاخرى ,وكانت جمٌع مكوناته اخل الشاشة الملونة.

4_ الحاسوب الشخصً من شركة ( ) : اعتمدت العدٌد من الشركات هذا النوع من الحاسوب كما كان له اثر كبٌر فً اجهزة الحاسوب الحدٌثة.

ٌدخل الحاسوب فً العدٌد من المجالات ومنها:

(الزراعة _ الخدمات _الرعاٌة الصحٌة _ التعلٌم_ التواصل _ الترفٌه_ مجال النقل ).

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