الخارجية: وفد قنصلي عراقي يتوجه إلى الحدود الألمانية البولندية

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، أن وفد قنصلي عراقي توجه الى الحدود الالمانية البولندية لمنح جوازات المرور للراغبين بالعودة الطوعية الى العراق.

وقال الصحاف في بيان ، أنه “تلبية لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين في جمهورية بولندا وفد قنصلي من سفارة جمهورية العراق لدى وارشو يتوجه الى الحدود الالمانية البولندية لغرض منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية الى العراق واثبات رعويتهم والاطلاع على ظروف اقامة الاخرين ومتطلباتهم الانسانية”.

يذكر ان هذه المرة الاولى التي يقوم وفد السفارة العراقية في وراشو بزيارة معسكر مخيمات اللاجئين في مدينة ودرزسين البولندية علماً بأن المخيم يضم 403 مواطنين عراقيين.

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