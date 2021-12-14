الرشاقة تتجاوز مراكز التجميل وتنتقل لوزارة التجارة عبر السلة الغذائية

بعد ان كانت الرشاقة متخصصة بمراكز التجميل لتقليل الوزن، انتقلت اليوم الى بطل الزيت والسكر في الحصة التموينية حيث توجهت وزارة التجارة العراقية الى تنحيف البطل وتقليل كمية السكر.

وقامت وزارة التجارة بتنحيف {بطل الزيت} في السلة الغذائية بعد قسمها حصة مادة السكر الى النصف وجعله 1 كيلوغرام بدلاً من 2 كيلو !!.

واصبح حجم قنينة {البطل} الزيت الجديد المنتشر في الأسواق المحلية ينقص 250 ملليتر ليكون 750 مل بدلاً من 1 لتر في السابق دون معرفة الأسباب.

واثار هذا التوجه الى سخرية الشعب العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول ان: التجارة تراعي صحتنا في تقليصها المفردات التموينية شيئاً فشيئاً.. فعلى من الدور المقبل يا وزارتنا المتبجحة بإنجاز سلتها ؟.

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