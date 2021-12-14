الطريق إلى رئاسة البرلمان يمر بأربعة محطات و10 مرشحين للمنصب

بغداد/ تميم الحسن

وصل عدد المرشحين والطامحين بالحصول على منصب رئيس البرلمان المقبل الى نحو 10 شخصيات. واختيار المرشح الاخير لهذا المنصب يتطلب “مغازلة” طرف آخر غير القوى السنية التي جرت العادة ان يكون هذا الموقع من نصيبها.

وتذهب اطراف سياسية اخرى الى ابعد من ذلك، حيث تؤكد ان الترضية للفوز برئاسة البرلمان تحتاج الى موافقة 3 اطراف اخرى.

وتشكل منذ شهر تقريبا “لوبي” رافض للتجديد الى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من التيارات الشيعية والسنية.

ويعتقد ان اختيار الحلبوسي مرة اخرى قد يثير “انشقاقات” داخل التحالفات السنية، فيما لايزال تحالفه (تقدم) يصر على ترشيحه رغم وجود مرشح آخر “احتياط”.

وينتخب البرلمان رئيساً جديداً له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة وله نائب شيعي وآخر كردي.

وتنص المادة (55) من الدستور على ان “ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر”.

أبرز المرشحين

وبحسب مصادر سياسية مطلعة ان “عدد المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب قد يصل الى 10 شخصيات الى جانب الحلبوسي”.

ووفق تلك المصادر التي تحدثت لـ(المدى) شريطة عدم ذكر هويتها، ان “اغلب المرشحين او الراغبين لشغل المنصب هم من تحالف عزم”.

وبدأ التحالف الذي يقوده خميس الخنجر منذ الاسبوع الماضي، بتوسيع عدد مقاعده باستقطاب مرشحين فائزين من “المستقلين” واحزاب معارضة للحلبوسي.

وتتسرب من اروقة المفاوضات اسماء المرشحين، مثل: خالد العبيدي وزير الدفاع السابق والذي خسر الانتخابات قبل ان يعود ليفوز مرة اخرى بعد تدقيق مراكز الاقتراع في الاعظمية.

والعبيدي وهو قيادي في تحالف الخنجر، متحمس جدا للمنصب خصوصا وانه قبل 6 سنوات تمت اقالته من الوزارة بتصويت مجلس النواب على اثر اتهامات بالفساد.

وتثير شكوك حول قضية اعادة العبيدي الى صفوف الفائزين في الانتخابات، حيث “تُشم رائحة صفقة” من وراء ذلك وفق ما تقوله المصادر.

والغريب ان وزير الدفاع السابق بعد اعادة التدقيق بالنتائج، اخذ مكان مرشح تحالف العقد بزعامة رئيس البرلمان فالح الفياض، الذي تحالف كل نوابه الفائزين مع “عزم”.

وصعد العبيدي بفارق 3 اصوات عن مرشح العقد عباس حسين في بغداد، قبل ان يقوم 3 من 4 مرشحين فائزين عن العقد بالاندماج مع تحالف الخنجر.

وحتى اللحظة لا يفهم كيف جرى الاندماج، خصوصا وان المادة 45 من قانون الانتخابات تمنع “انشقاق” المرشحين داخل الاحزاب والتحالفات.

وكان القيادي في “العقد” زاهر العبادي اكد اول امس لـ(المدى) “تماسك التحالف” الذي يقوده الفياض، مؤكدا ان ماجرى هو “اصطفاف سياسي من المرشحين السنة داخل تحالف عقد لاختيار رئيس البرلمان”.

تحالف ضد الحلبوسي

وكان احمد الجبوري (ابو مازن) قد انضم مؤخرا الى جانب “العقد” مع تحالف الخنجر، والاول بحسب التسريبات من اشد الراغبين بالحصول على منصب رئاسة البرلمان.

الجبوري ويملك 4 مقاعد، “لن يبقى صامدا لفترة طويلة داخل تحالف العزم”، بحسب تعبير مصادر مطلعة ومقربة من المفاوضات.

حيث تؤكد تلك المصادر ان “ابو مازن قد ينشق عن التحالف في حالة التجديد للحلبوسي ومعه اكثر من شخص”.

هناك ايضا ثابت العباسي واحمد عبد الله الجبوري النائبان عن الموصل ضمن حركة حسم التي انضمت الى البرلمان، وهما وفق المصادر “اشد المعارضين للحلبوسي ويرغبان بشغل المنصب بدلا عنه”.

وهؤلاء الاثنان بالاضافة الى زليخة الياس، المرشح الثالث الفائز عن “حسم” قد يغادروا تحالف الخنجر اذا تم التجديد للحلبوسي مرة اخرى.

وكان التحالف الجديد الذي اعلن عن تشكيله الخنجر وضم 34 مرشحا فائزا، قد اشترط ان تكون القرارت النهائية بيد رئيس التحالف، خوفا من الانشقاقات او الاتفاقات الجانبية.

وفي الضفة الاخرى من المفاوضات على منصب رئيس البرلمان، يتم الحديث في الاوساط السياسية عن يحيى المحمدي، النائب السابق والمرشح الفائز عن تحالف تقدم.

وعلى الرغم من ان “تقدم” مازال متمسكا برأيه على ترشيح الحلبوسي، الا انه يعد المحمدي كبديل في حال سمح للتحالف بشغل المنصب واعتراضهم على الاسم.

زعيم السنة!

لكن اثيل النجيفي وهو قيادي سني يؤكد ان كل تلك التفاهمات والترشيحات غير مجدية “الا اذا وافقت القوى الشيعية”.

النجيفي وهو شقيق رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي، قال لـ(المدى) ان “القوى الشيعية هي من تقبل او ترفض اسم رئيس البرلمان باعتبارها صاحبة الاغلبية في البرلمان”.

ويضيف: “لو حصل المرشح على توافق كل القوى السنية لن يستطيع الحصول على المنصب اذا كان هناك فيتو من الاحزاب الشيعية”.

وعلى هذا الاساس تشير المصادر المقربة من اجواء المفاوضات، الى ان “الطامع برئاسة البرلمان عليه احتراف مغازلة القوى الشيعية”.

وبعد فترة من ظهور نتائج الانتخابات بدأ فريق من المعارضة يستعد ضد الحلبوسي، اضافة الى القوى السنية، هم مجموعة الشيعة المعروفين بـ”الاطار التنسيقي” الذين ذهب جزء منهم الان مع الخنجر ضمن “تحالف عقد”.

ولذلك، بحسب ماتقوله المصادر، ترجح كفة مجموعة الخنجر في الحصول على المنصب، الا اذا قرر الحلبوسي التحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “وهو امر ليس مستبعدا”.

وينظر الى رئيس البرلمان غلى انه بمثابة “زعيم للسنة”، وهو أمر يرفضه النجيفي، حيث يقول بان “القوى الشيعية اخترعت ذلك لاخضاع القوى السنية”.

ويتابع :”القوى الشيعية ترفض ان يكون رئيس الوزراء زعيما للشيعة، لكنها بالمقابل تعطي اشارات بان رئيس البرلمان هو قائد السنة وهي بالتالي من تحدده لزيادة السيطرة على المجتمع السني”.

وغالبا ماينفرد رئيس البرلمان بعد فترة قصيرة من تسلمه المنصب عن الكتلة او الحزب الذي رشحه.

وحدث هذا مع سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق الذي فاز عن ديالى هويتنا التابعة الى رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ثم انقلب بعد ذلك ورشح في 2018 مع ائتلاف الوطنية، و”عزم” في الانتخابات الاخيرة.

والحلبوسي كذلك فاز في 2018 عن حزب الكربولي “الانبار هويتنا”، ثم انقلب بعد ذلك وشكل تحالف تقدم.

الطريق إلى رئاسة البرلمان

بدوره يشير يحيى الكبيسي عضو تحالف “عزم” الى ان اختيار رئيس البرلمان “ليس امرا سنيا داخليا”.

ويقول الكبيسي في اتصال مع (المدى) إن تحديد هذا المنصب “لا يتطلب تدخل القوى السياسية الشيعية فقط وانما النجف وطهران والولايات المتحدة”.

ويمضي قائلا: “بالتالي إذا ما تم الاتفاق مثلا على عدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث، كما هو مقترح بعض أطراف الإطار التنسيقي، فبالتأكيد لن يكون هناك معنى لترشيح الحلبوسي”.

وينفي الكبيسي بحث اسماء مرشحة لشغل المنصب داخل تحالف عزم، لكنه يقول: “من يحصل على منصب رئيس البرلمان يحصل الطرف الاخر سواء عزم او تقدم على باقي المناصب الوزارية”.

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