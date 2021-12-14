Posted on by

العامري للوفد الكوردستاني: الادلة التي قدمناها للقضاء كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات

اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، أن الادلة التي قدمها تحالفه الى المحكمة الاتحادية كفيلة بالغاء نتائج الانتخابات، في حين شدد رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ضرورة حلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي.

وقال مكتب العامري في بيان إن الاخير استقبل، اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح، مبيناً أنه تم بحث الية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه.

واكد العامري خلال اللقاء، أن الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها، مبيناً أن تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول.

ورحب العامري بأي استقرار في اقليم كوردستان لانه سينعكس على كل محافظات العراق.

من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، وفق البيان، ان موقفنا واضح لحد الان، ولن نكون مع اي طرف دون اخر ولدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها.

وتابع “انتم حلفائنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي، مؤكدا “اننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في اذابة الجليد بين القوى السياسية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close