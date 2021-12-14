الكهرباء: خطة خمسية تستهدف الوصول إلى 54 ألف ميغاواط

كشفت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، عن خطة تستهدف الوصول إلى انتاج 54 الف ميغاواط، لافتة إلى أن أبرز مشكلاتها تتعلق بعدم توفير التخصيص المالي والافتقار إلى الخطة الوقودية، داعية إلى تفعيل المشاريع الستراتيجية مع وزارة التخطيط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح إلى (المدى) إن “وزارة الكهرباء تعمل على مواكبة الطلب، وتستعد لخطة خمسية على مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

وأضاف موسى، أن “الخطة القصيرة وأمدها عام واحد تضمنت إضافة 5000 إلى 7000 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية”.

وأشار، إلى أن “الخطة المتوسطة وتمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام تتضمن مشاريع الطاقة الشمسية التي وقعت في وقت سابق، وستكون حاضرة بــ12 الف ميغاواط”.

وأردف موسى أن “العراق يستعد بانتهاء الخمس سنوات المحددة للخطة طويلة الأمد للوصول إلى 54 الف ميغاواط”.

وأكد، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عند زيارته في وقت سابق إلى مقر وزارة الكهرباء اطلع على الخطة التي تمت مناقشتها بشكل مهني ولاقت اهتمامه”.

ويواصل موسى، أن “الوزارة طالبت بمقومات هذه الخطة المتمثلة بالدعم الوقودي والقرارات الحكومية التي تساعدنا على انجاز عملنا”.

ويجد، أن “ملف الكهرباء ليس بالسهل على نحو عام، لكن يمكن حله من خلال خطط قابلة للتطبيق، بشرط أن تتعاون جميع الجهات ذات العلاقة”.

وأوضح موسى، أن “الكاظمي أوعز لوزارة المالية بتوفير الدعم ولوزارة التخطيط بادراج جملة من المشاريع الستراتيجية، لكننا لغاية الوقت الحالي نفتقر للدعم المالي”.

ونوه، إلى أن “الشحة المالية إضافة إلى الخطة الوقودية يشكلان المعرقل الابرز لعملنا، وبتوفيرهما نستطيع أن نعمل بالمحطات الموجودة لمواكبة الطلب”.

وأفاد موسى، بأن “الوزارة مجبرة على إضافة 10% زيادة في الطاقة لمواكبة الطلب، فهناك انشطارات ومضاعفة في الاستهلاك”.

وشدد، على أن “الزيادة سواء كانت لوحدات انتاجية أو خطوط ناقلة أو لتدعيم قطاع توزيع الكهرباء تحتاج إلى أموال”، منبها إلى أن “العراق خسر 3400 ميغاواط بسبب انحسار امدادات الغاز المورد”.

وذكر موسى، أن “الصيف الماضي شهد العمل على تحديات عدة لم تكن خافية على الرأي العام منها استهداف ابراج لنقل الطاقة وانحسار امدادت الغاز واطفاء الخطوط الايرانية إضافة إلى عدم توفير المخصصات المالية ما أدى إلى التعامل مع الشركات القطاع الحكومي التابعة لوزارة الصناعة والقطاع الخاص بالآجل”.

ويسترسل، أن “الوزارة التي في ذمتها مبالغ تجاه شركات حكومية، فأن لها ديون عن أجور التجهيز بالكهرباء في ذمة مؤسسات رسمية، وبالتالي اقترحنا اللجوء الى المقاصة، من أجل أن تتساقط جملة من الديون لكن هذا الحل ليس بالستراتيجي”.

ومضى موسى، إلى أن “الحل يكون بادراج جملة مشاريع من قبل وزارة التخطيط، مع توفير الدعم المالي وتزويدنا بالامدادت الوقودية”.

يشار إلى أن العراق يشهد بين مدة وأخرى تظاهرات شعبية للاحتجاج على تردي واقع الكهرباء منذ عام 2003 رغم صرف مبالغ طائلة على هذا الملف.

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