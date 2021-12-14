المحكمة الاتحادية تؤجل حسم الطعون الانتخابية عشرة أيام

بغداد/ فراس عدنان

قرّرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، إرجاء النظر في الطعون المقدمة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري على الانتخابات إلى 22 من الشهر المقبل، فيما كشف وكيل المدعي عن تقديم 70 دفعاً جديداً، مؤكداً أنها تساعد في إصدار حكم وصفه بالمنتج لصالحه.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة علنية أمس الاثنين نظرت من خلالها الطعن المقدم على الانتخابات بحضور الأطراف وعدد من قادة الإطار التنسيقي بينهم محمد سالم الغبان وأحمد الأسدي وحسين العقابي، وبعد جولة من النقاشات مع الاطراف، قررت تأجيلها إلى 22 من الشهر المقبل.

وذكر الخبير القانوني طارق حرب في حديث إلى (المدى)، أن “قرار تأجيل دعوى الطعن بالانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا كان متوقعاً وتحدثنا به سابقاً”.

وأضاف حرب، أن “الهدف من التأجيل هو لاستكمال الاجراءات القضائية التحقيقية قبل القول الفصل في الدعوى”.

ولفت، إلى أن “موضوع الدعوى ليس سهلاً، ولا يمكن للمحكمة الاستعجال بالفصل فيها، والنتائج التي قد تترتب خطيرة سواء قبلت الطعن، أو ردته”.

ويستبعد حرب، أن “تقوم المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج قبل أن تحسم هذه الدعوى”، ورأى أن “صدور قرار برد الدعوى يمثل مصادقة ضمنية”.

ويواصل، أن “المحكمة سوف تقوم خلال مدة التأجيل هذه بدراسة الطلبات واللوائح المقدمة من قبل الاطراف والنظر فيها وصولاً إلى اصدار القرار الذي يتفق مع أحكام الدستور والقانون”، مبيناً أن “القانون أعطى للمحكمة كامل الصلاحيات في موضوع التأجيل بهدف استكمال اجراءاتها وبالتالي لا يوجد الزام بان تصدر القرار في الموعد الجديد”.

ويرى حرب، أن “مطالبة بعض القوى السياسية بأن يلغى القانون الانتخابي الحالي ويجري احتساب الاصوات على القانون السابق غير صحيح ولا يتفق مع الدستور”.

ولفت، إلى أن “الغاء القانون الحالي وفق ما تدعيه هذه الكتل يتطلب حكماً بعدم الدستورية يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بموجب دعوى للطعن فيه”.

ومضى حرب، إلى أن “المحكمة حتى لو ألغت القانون النافذ، فأن اثر هذا الالغاء لا يكون على الاجراءات السابقة بل على المستقبل”.

من جانبه، ذكر محامي الاطار التنسيقي محمد الساعدي في حديث إلى (المدى)، أن “المحكمة تتمتع بالحياد والتوازن ووجهت الاسئلة إلى الاطراف بشفافية عالية واستمعت إلى الاجابات من جميع الأطرف”.

وتابع الساعدي، أن “ادلة قدمناها إلى المحكمة اطلعت عليها تؤيد ما ذهبنا إليه من وجود مخالفات وتزوير في الانتخابات، وحصلت هناك دراسة كبيرة لهذه الادلة”.

ولفت، إلى أن “الجلسة شهدت اليوم إعطاء صورة واضحة للكافة عن تفاصيل العملية الانتخابية وجميع ما يساعدها في الوصول إلى الحقيقة واصدار القرار العادل”.

ويواصل الساعدي، أن “قرار التأجيل إلى يوم 22 من الشهر الحالي كان متوقعاً للاطلاع والبحث والتقصي بشأن الادلة”.

وأردف، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمنت ما تم تكليفها بتقديمه المتمثل بالعقد الخاص بينها وبين الشركة الالمانية الفاحصة مع جميع التقارير ذات العلاقة”.

ونوه الساعدي، إلى أن “لائحة من 25 ورقة تم تقديمها أمس بشأن الانتخابات وذلك بعد الرجوع إلى الخبراء الفنيين واطلاعهم على بعض القضايا ساعدتنا في الحصول على دفوع اضافية تصل إلى 70 دفعاً نجد أن من شأنها أن تولد قناعة للمحكمة باصدار قرار عادل منتج يحقق المصلحة العامة”.

إلى ذلك، تحدث النائب السابق عن تحالف الفتح محمد سالم الغبان، إلى (المدى)، عن “وجود شعور لدى الاطار التنسيقي بأن اصواته قد هدرت وتم التلاعب بها وتغيير النتائج من خلال ثغرات، أوجدت بسبب مخالفات فنية وقانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وذكر الغبان، أن “الوصول إلى القرار العادل من شأنه أن يوصل رسائل اطمئنان إلى جمهورنا بأننا استطعنا أن نعيد الحق لأهله ولنقضي على التزوير الذي رافق الاقتراع بشكل شبه واضح للكافة”.

وبين، أن “الأهم بالنسبة إلينا عدم تمرير هكذا مخالفات واشكالات في العملية الانتخابية التي بالتأكيد لها آثار سلبية تتعلق بزعزعة ثقة الناخبين والمواطنين بالعملية السياسية وتؤسس لعرف مفاده أن وجود مخالفات أمر طبيعي”.

ومضى الغبان، إلى أن “الاصرار بأن نستمر بتقديم الشكاوى والطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا مهما كانت النتائج، لكن طموحنا أن نعيد حقوقنا واصوات ناخبينا”.

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قد أعلن تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية العليا قال إن من شأنها أن تنسف العملية الانتخابية وتلغي نتائجها.

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